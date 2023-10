Autista a zmatkař, kterého leká i žrádlo, útočil na senzaci ve Velké

„Velmi dobré, hlavně to celé přeskákal,“ těšilo trenéra Popelku. „I James Best ho moc dobře odjezdil. Pochopil, co po něm chceme, co kůň potřebuje, aby mohl v klidu dělat, co umí. Docela jim to sedlo, i žokej byl po dostihu nadšený. Byl to jeho nejlepší výsledek ve Velké, v předchozích startech byl jedenáctý (Ribelino 2018) a šestý (Rathlin Rose 2019). Měl radost a my taky.“

Stanislav Popelka měl ve 133. ročníku Velká pardubické se Slavia pojišťovnou i desetiletého Zatara (Ramzová) a stejně starého Imphala (Zámecký vrch). Zataro s Jakubem Kocmanem doplatil na kolizi na Taxisu, Imphal s Ludovicem Solignacem klopýtl na živém plotu s příkopem. „Všichni jsou v pořádku,“ oddechl si trenér.

Další skvělý odchovanec

Prapor tréninkové centrály z Hvozdu u Konice podržel matador. Další z řady úspěšných odchovanců, které Stanislav Popelka (a před ním jeho táta) do Velké připravil. Jako vůbec první to byla v roce 1994 klisna Herera. Ta nedokončila, byla zadržena. Ale Hirsch byl ve Velké druhý (2008), Mandarino dvakrát čtvrtý (2009, 2010) a pátý (2011) a Modena sedmá (2015). Teď na ně navázal Lombargini.

„Je specifický, začátky s ním byly těžké,“ vzpomínal Popelka. „Bylo to s ním krušné, hodně nám padal. Od mládí byl takový autista, trošku zmatkař. Myšlenkově si se sebou nevěděl moc rady. Po tříleté sezoně se mě Honza Sobotka (majitel stáje EŽ Praha) ptal, jestli má cenu s ním dál pokračovat.“

Nevyzpytatelný a lehce svérázný je sice Lombargini pořád, ale postupně se zklidnil, usadil. Dvakrát byl druhý v Ceně Labe (2019, 2020), Velkou pardubickou běžel potřetí. „Nechtěli jsme, aby šel v chumlu koní, ale spíš v klidu zezadu,“ líčí Popelka. „Chyby tam byly, ale se vším se vyrovnal v pohodě.“

James Best se do sedla vyšvihl na poslední chvíli. Bylo kolem toho docela haló. Jan Faltejsek a Jan Odložil, kteří si s koněm v minulosti rozuměli nejlépe, byli obsazení. Padlo i angažmá Jana Kratochvíla. Na startovní listině byl napsaný Adam Čmiel, ale na poslední chvíli ho nahradil Best.

„Jamesovi jsme říkali, aby byl úplně v klidu, moc se na něm nehýbal, nic moc nedělal,“ popsal Popelka pokyny pro anglického žokeje. „Ale když Lomba udělal chybu na suchém příkopu za lesem, kde nechal zadní nohy, a pak hned další na klasice, tak ho James upozornil, že takhle ne. Začal po něm už něco chtít a v tu ránu to byl úplně jiný skokan.“

Poslední těžké skoky zvládnul Lombargini s Bestem výborně, posunoval se. „Vydal se v poslední oračce, musel jít z druhé strany a to mu v cílovce chybělo,“ míní Popelka. „Ale čtvrté místo je krásné.“

Co dál? Bude „autista“ běhat i ve třinácti? „Teď vypadá dobře, když bude v cajku, v lednu začneme pracovat,“ říká Popelka. „Poslední roky je šetřený, moc dostihů nemá. Když bude mít chuť závodit, klidně může běhat a ještě míchat kartami. Rozhodně není ve dvanácti na odpis.“

Trenér připomíná i dostihovou dlouhověkost polobratra Larizana. „Nebýt zranění v Polsku, mohl Larizano letos ještě klidně běhat a to je o tři roky starší. Pořád měl ohromnou chuť závodit a podle toho, co dělá v ohradě, to vypadá, jako by tam bylo hříbě nebo roček a ne patnáctiletý kůň. Možná to v rodině mají, že je životní optimismus a soutěživost doprovází do vyššího věku. Pokud Lomba zůstane zdravý, může klidně i příští rok soutěžit.“

Ztracenka se ztratila

Z dalších koní trenéra Popelky vyhrála v rámci programu Velké pardubické i sedmiletá klisna Ztracenka, jenže byla z Ceny Laty Brandisové diskvalifikována, žokej Petr Tůma s ní minul točný bod. Diskvalifikovány byly i další tři klisny.

„Škoda, Ztracenka vyhrála s přehledem, ale ztratila se nám,“ pokrčil rameny Popelka. „Její máma se jmenovala Ztracená Naděje, tak asi proto. Ne, je výborná, Cenu Laty Brandidosové mohla klidně vyhrát třikrát za sebou. Před dvěma lety byli s Jardou Myškou první, pak těsně druzí a letos ji diskvalifikovali z prvního místa.“

ODCHOVANCI POPELKŮ VE VELKÉ PARDUBICKÉ