Zrušené závody a černé pásky. Irsko přišlo o talentovaného žokeje (†24)

Irské dostihy přišly o jednoho z nejtalentovanějších žokejů. Ve čtvrtek 6. února měl na dráze v irském Thurles ošklivý pád čtyřiadvacetiletý Michael O’Sullivan z koně Wee Charlie. Okamžitě byl převezen do nemocnice v Corku, kde byl po pádu na jednotce intenzivní péče, ale v neděli 16. února časně ráno zemřel.

Smutek zahalil irské centrální závodiště v Punchestownu, stejně jako lokální dráhy. Všechny nedělní dostihové dny byly z pietních důvodů zrušeny. Jezdci při nedělních dostizích v Anglii a Skotsku jezdili s černými páskami na rukávech.

Jezdeckému řemeslu se Michael O’Sullivan věnoval devátým rokem a poslední tři sezony se dostal do širší irské překážkové špičky. Spolupracoval i s nejlepším irským trenérem Williem Mullinsem. Poslední dostih, který dokončil, byl ten 6. února v Thurles a obsadil v něm druhé místo. „Byl to velmi skromný, přátelský a nenápadný muž,“ sdělila legenda překážkových dostihů Mullins a dále doplnil: „Je to strašná zpráva. Bude nám velmi chybět a v celém Clossutonu dnes panuje obrovský smutek.“

Michael O’Sullivan chodil do Mullinsových stájí v Clossutonu jezdit dvakrát v týdnu a dostával i příležitosti v dostizích.

„Plánovali jsme, že jeho role v naší stáji bude postupem času větší. Měl velké pochopení pro koně a dostihy. Ve stáji nám bude chybět, stejně jako jeho rodině, na kterou myslíme,“ dodal mnohonásobný irský překážkový trenér šampion.

O’Sullivan vyhrál dva dostihy na Cheltenham Festivalu, nejprestižnějším světovém překážkovém mítinku. Nejezdil jen v Irsku, příležitosti dostával i v Anglii a Francii. Celkem vyhrál 95 dostihů.