Neporažená Lada v Českém derby prohrála. Slaví Brit, náplast za ukradený sen

Callum Shepherd se na ten dostih nemohl ani dívat. Když se před rokem běželo originální The Derby v Epsomu, uklidil se do kouta parkoviště závodiště Lingfield Park. S jedním z favoritů Ambiente Friendly vyhrál důležitou zkoušku a mohl s ním jet o vítězství. Majitelé si však vybrali jiného žokeje, a tak se Shepherd radši díval na mobilu na svůj oblíbený seriál. Psalo se o ukradeném snu.

V neděli ve Velké Chuchli bylo všechno jinak. Při Českém derby byl Shepherd v hlavní roli. Kurz jeho klisny Miss Of Change se před dostihem paradoxně dostal až na 20:1. Britský žokej vzal dostih pevně do rukou. Cílovou rovinou se řítil na prvním místě a v závěru odolal ataku Prada, kterého stáj majitelky Hany Veselé koupila před dvěma týdny z Francie v přepočtu za milion korun.

„Byl to dobrý dostih. Odstartovala dobře. Šetřili jsme energii a v závěru měla dost sil,“ radoval se vítězný žokej. „Je to fantastické. Jsem rád, že jsem mohl přijet na tak prestižní dostih.“

Shepherd se z loňského zklamání při The Derby rychle oklepal a při mítinku Royal Ascot v sedle Isle Of Jura vyhrál dostih Hardwicke Stakes. Sbírá úspěchy taky v arabském světě. Je držitelem bahrajnské trojkoruny a v Dubaji dvakrát porazil hvězdu rodinné stáje Nieslaniků – koně posledních dvou let Ponntose.

Pro České derby měl tým ve hře kromě Miss of Change ještě Chardona. Jezdecká jednička stáje Sabina Mokrošová, která vede šampionát rovinových žokejů, neměla na výběr.

„Kobyla potřebuje větší podporu než hřebec. Byla to dobrá volba, povedlo se to,“ vysvětloval manažer stáje Petr Nieslanik. „Já jsem tomu věřil hodně. Řekl jsem si, že má žokeje, který by to měl zvládnout. Je to žokej světové třídy. My ho známe z Dubaje. Víme, že je výborný jezdec, že to v cíli umí rozbalit. Proto jsme ho zvolili, jsme rádi, že se to povedlo.“

Miss Of Change na cestě k derby už vloni v říjnu vyhrála Cenu zimní královny. V letošním roce byla ve Velké jarní ceně i ve Velké červnové ceně třetí.

„Čekali jsme dvacet roků. Konečně jsme se dočkali,“ líčil dojatý vítězný trenér Miroslav Nieslanik. „Každý rok se to nevyhrává. Máte koně, žokeje, všechno dohromady, pak to klapne. Já mám z toho hroznou radost.“

Miss Of Change na pevné dráze zvítězila ve čtvrtém nejlepším čase historie 2:29,53. Za vítězkou a Pradem skončila třetí Parisi Lady. Dosud neporažená Lada doběhla na čtvrtém místě.

České derby, rovinový dostih (2400 m, tříletí hřebci a klisny, dotace 2 000 000 Kč):

1. Miss Of Change (ž. Shepherd, tr. Nieslanik, stáj MUDr. Eva Nieslaniková), 2. Prado, 3. Parisi Lady. Čas: 2:29,53. Výrok: tuhý boj 1/2 - 1 3/4 - 2.

Další dostihy:

I. Mikrop Gold (ž. Šafář) - Dally Star - Namicorich.

II. Jawwal (ž. Lukášek) - Worth Choice - Capitano.

III. Charpentier (ž. Lukášek) - Discovery Day - Black Paws.

IV. Entropia (ž. Havelková) - Krasha - Zaukhan.

V. Cheeky Boy (ž. Havlík) - Boulevard Blanque - Goodwood Odyssey.

VII. Zarkeya (ž. Mokrošová) - Auenqueen - Minea.

VIII. Galagos (ž. Línek) - Le Manhattan - Holy Romanised.