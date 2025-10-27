Otevřené kvalifikace jsou za námi. Kdo bude bojovat o 50 000 Kč?
Náš EA FC 26 turnaj ve spolupráci s AXE se posouvá do další fáze. Na koho se v ní můžeš těšit?
Máme za sebou první fázi turnaje ve fotbálku EA FC 26, ve kterém si to hráči z celé republiky rozdali o možnost zabojovat o 50 000 Kč v EA Sports FC 26 powered by AXE. Do uzavřených kvalifikací se probojovala celkem šestnáctka hráčů, přičemž čtyři vzešli z každého kola otevřené kvalifikace.
Kdo si zahraje o účast ve finále?
Postup z první kvaldy si zajistil její vítěz fcst13 spolu s trojicí složenou z hráčů Vojtaa96, Vana31 a vojta_kucka. Druhý kvalifikační turnaj potom ovládl Rehny_, za kterým skončili Totik5666, mikyyy_10 a Nikyy21. Ze třetí kvalifikace si potom cestu do uzavřeného turnaje o finále našel cestu eSportJohny, se kterým postup slavili taky Strangechol, Zbynda_5 a Birma. Finální šance na postup potom využil Hamby, který opanoval poslední otevřenou kvalifikaci a spolu s ním se do té uzavřené probojoval taky 1905.Saint, Sebi_Weiss23 a Cuky_TheStreets.
Co nás čeká dál?
Po vykrystalizování postupujících hráčů se tito borci připojí k pozvané české špičce a budou v uzavřených kvalifikačních turnajích bojovat o možnost hrát na finálovém turnaji. Kvalifikace proběhnou 29.10. a 31.10. a sledovat je můžeš taky na streamu. Ten najdeš u Emericksona na Twitch.tv a taky na našich sociálních sítích. Bude se hrát ve formátu BO2. Každého tu čeká souboj na život a na smrt. Kdo vyhraje svůj zápas, postoupí do další fáze turnaje. Kdo prohraje, končí.
Program:
- Uzavřená kvalifikace #1: 29.10. od 17:00 (+ stream)
- Uzavřená kvalifikace #2: 31.10. od 17:00 (+ stream)
- Finále, semifinále a boj o 3. místo: 6.11. od 13:00 (+ stream)
I pokud hráči v první uzavřené kvalifikaci neuspějí, budou mít šanci ještě se probojovat dál díky naší letošní vychytávce, kterou je Divoká karta AXE. Po skončení první uzavřené kvalifikace totiž budeš mít možnost hlasovat pro jednoho z hráčů, kteří nepostoupili a ten dostane divokou kartu a se špičkou si tak v druhé uzavřené kvalifikaci zahraje i přes porážku. Hlasování spustíme na našem Discordu po skončení první uzavřené kvaldy. Hráč s nejvyšším počtem hlasů se stane Divokou kartou AXE a postupuje do druhé uzavřené kvalifikace.
Ve druhé kvalifikaci si potom postupující zahrají proti pozvané sedmičce top hráčů české a slovenské republiky a právě hráči, který získá divokou kartu. No a pak už je to jednoduché. Budeme hrát klasického BO2 pavouka, ze kterého vzejde TOP 4 a ta se potom utká 6.11. ve velkém vyvrcholení turnaje v podobě semifinále, finále a souboje o třetí místo. K jeho streamu se můžeš těšit taky na komentář matadorů české FIFA/EA FC scény Koozyho a Lakyho.
Pozvaní hráči:
- Sinners|Matejs
- Seron
- ACSxEP|Emerickson
- ACSxEP|Rocksor
- FCB|Totik
- Unity|Revy
- SKS|Kubajs
Vítěz turnaje si přijde kromě titulu šampiona na 30 000 Kč. Poražený finalista dostane 15 000 Kč a bronzový hráč si odnese domů 5 000 Kč.