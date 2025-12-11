Slavia musí začít nakupovat draze. Trpišovský k reprezentaci? Vlastenecká povinnost
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Já bych se ještě chtěl vrátit k zápasu Slavie na Tottenhamu (0:3). Nevím, jak vám, ale mně se to utkání moc líbilo. Skoro se nebojím říct, že jsem byl až nadšenej. Byla to taková ta chvíle, znáte to, že jsem byl hrdej, že jsem Čech.
Už jsem zmínil, že až doteď šla řeč výhradně o slávistických fanoušcích? Asi ne, to jsem nejspíš měl, protože jste si mohli třeba začít myslet, že se Vízek zbláznil…
Nezbláznil, protože fanoušci byli neskuteční. Udělali bílej a červenej roh, byl to snad jejich největší výjezd, navíc na kouzelným stadionu. Je čest hrát před takovýhlema fandama. Fanoušci postupujou, to je jasný.
Jenže teď fotbal.
K němu podobný hodnocení absolutně nepatří. Slavia prohrála 3:0, to je rozdíl třídy, a nebýt Staňka, mohli dostat šestku nebo sedmičku jako onehdá na Arsenalu. Tím spíš se mi pak nelíbilo, že někteří – a zrovna třeba Jindra Staněk – chválili, jak se zápas odbojoval. Ještě aby ne, na takovým stadionu a s takovou podporou od vlastních fandů. Bohužel i Jindra Trpišovský tomu podlehl a mluvil o tom, že byl hrdej. Upřímně, z pohledu fotbalu nevím na co.
Jsou spokojený, že prohrajou o tři góly...
Vůbec to nebyl od Slavie nejšťastnější zápas. Asi hrála, na co má, ale mě třeba mrzelo, že měla nula šancí. Slyšel jsem názor, že by jí to líp slušelo v Evropský lize, ale tomuhle já nerozumím. Musíme se chtít měřit