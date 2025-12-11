Lepšího trenéra jsme nikdy neměli. V Norsku odhalili, kolik je bude stát
Jak drahý může být úspěšný trenér fotbalové reprezentace? Téma, které se nyní intenzivně řeší také v Česku. V Norsku se to nebojí prozradit. Stale Solbakken povede tamní národní tým minimálně do roku 2028. Sedmapadesátiletý kouč, jenž ho dovedl po 28 letech na mistrovství světa, prodloužil se svazem smlouvu o dva a půl roku.
„Stale je rozhodně nejlepší reprezentační trenér, jakého jsme kdy měli,“ řekla nadšená prezidentka norského svazu Lise Klavenessová na tiskové konferenci. „Nikdy jsme nepochybovali o tom, že s ním chceme i nadále spolupracovat,“ dodala
Veřejná je také informace, že Solbakken stane nejlépe placeným norským reprezentačním trenérem v historii s ročním platem deseti milionů norských korun (asi 20,5 milionu korun).
Norsko s hvězdným útočníkem Erlingem Haalandem vyhrálo všech osm kvalifikačních zápasů a pod Stolbakkenovým vedením postoupilo na první velký turnaj od roku 2000. Na světovém šampionátu, který příští rok budou hostit USA, Kanada a Mexiko, se představí poprvé od roku 1998. Ve skupině I ho čeká Francie, Senegal a jeden z vítězů mezikontinentálního play off. Celý program MS 2026 ZDE>>>
Bývalý reprezentační záložník převzal tým od Larse Lagerbäcka v prosinci 2020. Z 52 zápasů pod jeho vedením Norsko vyhrálo 31 a prohrálo pouze 11. Je otcem bývalého sparťanského záložníka Markuse Solbakkena, který v létě přestoupil do Aarhusu.