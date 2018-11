V O2 Areně už je povrch, Češi chtějí rekordy MS. Překonají Göteborg?

Pod stropem visí šestnáct vlajek a na dně O2 areny se chystá florbalové jeviště. Nejdřív nastoupí uklízečky, které rychle utřou prach ze základní dřevěné palubovky, a pak přijde chvíle pro prostření dvaatřiceti zelených rolí s florbalovým povrchem o tloušťce šest milimetrů. Jde to rychle, za pár hodin je hotovo.

„Dva roky příprav vrcholí,“ shrnula Zuzana Svobodová, šéfka organizačního štábu mistrovství světa. „Mám pocit, že to uteklo tak rychle, jako kdyby…“ Svobodová přestane mluvit a luskne prsty. Trefné gesto.

Velké manévry mají logiku, už v sobotu začne historicky třetí mistrovství světa florbalistů v Česku. Hostitelé mají hlad: zatím nikdy doma neslavili medaili a hýčkají si ještě jeden, zdánlivě dostupnější sen. Vyfouknout divácký rekord šampionátu v Göteborgu 2014.

„Porazit Švédy na hřišti je pekelně těžké, tak jim chceme aspoň vzít jejich čtyři roky starý rekord,“ usmál se šéf českého florbalu Filip Šuman, jenž včera sezval novináře a ukázal jim, jak se O2 arena převléká do florbalového kabátu.

„V menší hale na Podvinném mlýně je to o něco jednodušší. Není tam potřeba zakrývat tolik prostoru kolem hřiště a pokládka povrchu je rychlejší,“ vysvětlil vedoucí hrací plochy v O2 areně Zdeněk Mlčoušek. Přes rok na svazu velí soutěžnímu úseku, teď místo elegantního obleku nosí tmavé montérky.

Trhnou dvě haly v jedné čtvrti rekord v návštěvnosti? Češi chtějí překonat tři magická čísla: absolutní maximum pro jedno MS (104 406 diváků z Göteborgu 2014), rekord prvního hracího dne MS (13 280 z Rigy 2016) a rekord finálového dne MS (15 106 ze Stockholmu 1996). „Jsem optimista z pohledu celkového rekordu i dalších dvou čísel,“ poznamenal Šuman.

Vstupenky na florbalový karneval rychle mizí – a nejen na české zápasy. Na příští neděli, kdy se bude hrát o medaile, si můžete koupit už jen lístky ke střeše O2 areny. Zaplňuje se i kapacita na zahajovací den a na semifinálovou příští sobotu. Realistické odhady počítají se zhruba 150 tisíci diváky (nový rekord), z toho 10 tisíc může přijet z ciziny. „Snoubí se tu dvě věci: Praha je přitažlivé město a O2 arena je atraktivní místo pro sport,“ pravila Svobodová.

Mimochodem, s překonáváním rekordů bude pomáhat i přes 22 tisíc školáků z regionů napříč republikou: například z Karviné pojedou za florbalem přes čtyři sta kilometrů. „A to jsme na pražském magistrátu slyšeli, že se třeba na tréninky Rogera Federera během Laver Cupu nikomu moc nechtělo,“ pobaveně vykládal Šuman.

Problémem většiny florbalových šampionátů jsou prázdné haly při zápasech, v kterých nehraje domácí tým. „Zaměřili jsme se na to, aby i při těchto utkáních byla dobrá atmosféra. Nachystali jsme čtyři speciální multimediální plochy plus světelné či pyrotechnické efekty, což jsme ještě nikdy v dějinách florbalu nevyzkoušeli,“ prozradil Šuman. Pokud se nedostanete do Prahy, můžete vrchol šampionátu (od čtvrtfinále dál) sledovat ve fanzónách, které vyrostou ve dvanácti krajských městech Česka.

Reprezentace se mezitím vrátila z finálního soustředění na Tenerife, kde byla skoro týden. „Jsem moc spokojený,“ tvrdil trenér Petri Kettunen. „Na Kanáry jela skupina hráčů s českým pasem a zpátky domů se vrátil stmelený tým.“

Začíná se už v sobotu, Češi budou mít premiéru s Německem.