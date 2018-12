Švýcaři udělali z Kisugiteho TOP florbalistu, teď je chce porazit: Máme co ukázat!

Léta byl tváří Bohemians, teď Martin Kisugite ochutnává florbal ve Švýcarsku. Rok hrál ve druholigovém Langenthalu, v létě odešel o patro výš do Langnau. V zemi velehor a kravských zvonců má přísný režim: přes den pracuje v montážním a testovacím oddělení zbrojařské firmy, večery tráví v hale.

Když se před vámi řekne švýcarský florbal, tak…

„Tak se mi vybaví neskutečná kvalita. Švýcaři za posledních několik let udělali velký pokrok, mají ambice pravidelně porážet Finy a trápit Švédy. I teď na mistrovství světa mají obrovsky silný tým, čeká nás pěkná fuška.“

Udělalo z vás Švýcarsko lepšího florbalistu?

„Doufám, že ano. Švýcarsko mi dalo hodně po stránce osobního přístupu a organizace času ve prospěch fl orbalu. U Švýcarů neexistuje, že by přišli do haly unavení z práce a na tréninku něco vypustili. Dělají fl orbal ne na sto, ale na sto dvacet procent.“

Martin Kisugite hraje na svém prvním MS • Foto Český florbal

Takže i ve florbalu se projevuje jejich proslulá preciznost?

„Přesně tak. V Česku máme trochu pestřejší život, po práci se jde na pivo nebo do kina. Tohle pro Švýcary neexistuje: po práci hurá na trénink, doma si uvaří a jdou spát. Nevadí mi to, šel jsem tam kvůli fl orbalu. Naučím se sebedisciplíně, posunu se lidsky i sportovně.“

Proto jste si vybral Švýcarsko?

„Nejen proto. Delší dobu jsem přemýšlel o změně, přece jen jsem byl v Bohemce nějakých osm sezon. Jsem patriot, takže jsem nechtěl přestupovat v rámci Česka. Tušil jsem, že na Finsko se Švédskem to asi nebude, tak jsem zkusil Švýcarsko. Je to blíž, uměl jsem základy němčiny… Ze začátku jsem v novém prostředí dost plaval, ale teď jsem rád, že jsem vydržel. Ještě rok dva bych tam chtěl zvládnout.“

Zvládnete i dnešní zápas s „vaším“ Švýcarskem? Už vám sice nejde o krk, ale hodilo by se zvednout si sebevědomí před čtvrtfinále.

„Měli bychom být tým, který spoléhá na zabezpečenou obranu a chodí do rychlých protiútoků, a s touhle strategií bychom mohli být proti Švýcarům úspěšní. V posledních dvou letech jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy, naposledy jsme je porazili. I na tomhle turnaji máme ještě co ukázat.“

