Díky, Němci! Porážka Lotyšska posunula florbalisty do čtvrtfinále MS

Florbalisté Německa porazili ve svém závěrečném utkání v základní skupině A na mistrovství světa v Praze Lotyšsko 5:4 a pomohli českému týmu k přímému postupu do čtvrtfinále. Pokud by Lotyši alespoň remizovali, museli by svěřenci trenéra Petriho Kettunena v úterý porazit Švýcarsko. Klid do závěrečného duelu ve skupině dodal českým hráčům vítěznou trefou v 58. minutě Benjamin Borth.