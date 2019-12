Pět gólů v jednom zápase? Je to práce celé lajny, zářila Mlejnková po rekordu | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU | Byl to den národních rekordů. České florbalistky poprvé v historii nastřílely devatenáct gólů v jednom zápase mistrovství světa a po výhře 19:3 nad Slovenskem si pojistily přímý postup do čtvrtfinále z druhého místa ve skupině. Útočnice Michaela Mlejnková nasázela pět branek, což se ještě žádné Češce na MS nepovedlo. „Dát pět gólů je pokaždé něco extra,“ usmála se.

Mohla jste zažít dokonalejší zápas?

„Za pět branek jsem strašně ráda, je to práce celé lajny. Všem moc děkuju. Dát tolik gólů v jednom zápase se nepovede každý den, ani v klubu to není moc běžné. Na mezinárodní úrovni to má velkou váhu.“

Znamená výhra o šestnáct gólů dobrou odpověď na pondělní debakl se Švédskem?

„Rozhodně. Řekly jsme si, že musíme na Švédsko co nejrychleji zapomenout a vzít si z toho jen to dobré. Myslím, že se nám to povedlo, a teď jen doufáme, že se nám takhle bude dařit dál.“

Napadlo by vás, že to proti Slovenkám půjde tak snadno? Už po první třetině jste vedly o osm gólů.

„Čekaly jsme spíš, že to bude těžký zápas. Na place to nebylo tak jednoduché, jak to mohlo vypadat, ale jsem ráda, že jsme to zvládly a jdeme do čtvrtfinále.“

Na památku obětí úterního útoku střelce v ostravské fakultní nemocnici jste nastoupily s černými páskami na dresech. Jak moc vás to zasáhlo?

„Dost, zjistily jsme to hned ráno. Chtěly jsme aspoň takhle na dálku udělat nějaké gesto a podpořit všechny, kdo ztratili svoje blízké. Rodiče některých holek pracují přímo v nemocnici, kde se to stalo, takže jsme se trochu strachovaly. Naštěstí byli všichni v pořádku a mohly jsme jít do zápasu s čistou myslí.“

Bylo snadné přepnout na florbal?

„Myslím, že jsme v hlavách dobře nastavené. Ne, že bychom tu smutnou věc daly úplně stranou, ale dokázaly jsme se soustředit na zápas a zvládnout ho.“

Díky tomu se vyhnete předkolu a před pátečním čtvrtfinále budete mít dva dny volna. Co plánujete?

„Budeme muset dobře zregenerovat, máme za sebou tři zápasy ve třech dnech. Musíme si trochu odpočinout a nabrat síly, protože od pátku do neděle nás čekají další tři utkání. Máme i nějaké volné odpoledne, půjdeme se podívat do města. Zatím jsme tu nic neviděly, měly jsme jen tréninky a zápasy, tak snad teď poznáme Neuchatel víc.“