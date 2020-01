Neshody ve florbale. Svaz jde proti hvězdám, potvrdil Kettunena i pro MS | iSport.cz

Florbalový trenér Petri Kettunen má v Česku smlouvu do roku 2018. • Barbora Reichová (Sport)

Petri Kettunen má do florbalového Česka vrátit medailové časy • Jaroslav Legner (Sport)

Petri Kettunen po minulém šampionátu nahradil na české lavičce Radima Cepka a od té doby musel strávit od Finů šest porážek ze šesti zápasů. Jak to bude dnes? • Barbora Reichová (Sport)

„Výkonný výbor potvrdil hlavního trenéra Petriho Kettunena, který reprezentaci povede v rámci současného cyklu až do prosincového mistrovství světa ve Finsku. Petri dostal mandát složit si nový realizační tým, který byl na výkonném výboru potvrzen, povede tým na kvalifikaci a v tomto složení dovede národní tým i na šampionát,“ uvedl v tiskové zprávě předseda komise reprezentace a mezinárodního rozvoje Českého florbalu Václav Culka.

Národní tým čeká příští týden od středy do soboty kvalifikace MS v Lotyšsku. V základní skupině E bude hrát s outsidery Lichtenštejnskem, Španělskem a Nizozemskem a na závěr se utká o konečné umístění se soupeřem ze skupiny F, kterou tvoří Lotyšsko, Německo, Rakousko a Francie. Na šampionát postoupí oba finalisté a vítěz duelu o 3. místo.

Opory nechtějí pod Kettunenem hrát

Tým se představí bez řady opor, které pod Kettunenem nechtějí hrát. Jako první o tom promluvil 7. ledna pro server florbal.cz obránce Lukáš Veltšmíd ze švýcarského Malans. „Mrzí mě to, ale nesouhlasím s celou prací, kterou trenér dělá. Za dva roky jsme nebyli schopni poskládat lajny, hráli jsme bez systému, improvizace na každém postu a kroku. Můžu porovnat práci (bývalého trenéra) Radima Cepka a Peteho Kettunena. Co se týče systému, tak to jsou nebe a dudy,“ uvedl Veltšmíd.

Kapitán Jendrišák z Linköpingu se později vyjádřil po švédský innebandymagazinet.se. „Končím pod Petrim Kettunenem. Je asi patnáct nebo šestnáct hráčů, kteří odmítli jet na kvalifikaci mistrovství světa,“ řekl Jendrišák.

Kettunen převzal reprezentaci v březnu 2017 a v roce 2018 s ní skončil na domácím mistrovství světa v Praze čtvrtý. „Myslím si, že už po světovém šampionátu bylo v myšlenkách mnoha hráčů, že to nebylo dobré, ale listopadový turnaj Euro Floorball Tour byl posledním střípkem do mozaiky,“ doplnil Jendrišák k listopadovém turnaji, kde Češi prohráli s Finskem 2:3, se Švédskem 1:6 a se Švýcarskem 2:8.

„Jsou hráči, kteří se vyjádřili, že pod trenérem Kettunenem nechtějí reprezentovat a jsou odhodláni se vzdát i případné účasti na mistrovství světa. Takovou informaci mám od Matěje Jendrišáka a Lukáše Veltšmída, což proběhlo i médii,“ prohlásil Culka.

Tým bude jiný

„Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme jejich rozhodnutí respektovat. Nechci teď spekulovat o dalších hráčích, kteří z různých důvodů odmítli nominaci na kvalifikaci. Je na nich, aby zvážili, jestli chtějí být součástí reprezentace, národní tým jim bude otevřený. Z druhé strany je v reprezentačním týmu početná skupina hráčů, kteří za trenérem stojí,“ doplnil Culka.

Podle něj budou v týmu pro MS v Helsinkách hráči, kteří budou mít zájem reprezentovat. „Bude to tým, který si Petri Kettunen složí a bude mu důvěřovat. Narovinu přiznávám, že to může být jiný tým než doposud, více složený z mladších hráčů. Na druhou stranu nerezignujeme tím na svoje ambice. V týmu budou hráči se zkušenostmi z mistrovství, budou tam juniorští mistři světa,“ řekl o šancích hráčů, kteří dosáhli na historický triumf loni v květnu v kanadském Halifaxu.

Výkonný výbor zvažoval i jiné varianty řešení. V prosinci byla ve hře nabídka na pozici hlavního kouče i pro dosavadního asistenta Pavla Bruse, který ale stejně jako klub trval na pokračování smlouvy ve Vítkovicích. „Poctivě jsme probrali všechny varianty a po zvážení všech okolností a možností, které v současné chvíli vnímáme, jsme výkonnému výboru doporučili pokračovat ve spolupráci s Petrim Kettunenem,“ dodal Culka.