Zklamaná kapitánka: Bronz strašně chceme! Pomůže i mentální kouč

Rozhodlo to, že se vám nepodařilo pohlídat finská dvojčata? Oona Kauppiová se sestrou Veerou se celkem trefily čtyřikrát…

„Jasně, neměly dát tolik gólů. Říkáme si před každým zápasem, že se nesmí rozběhnout, nesmí dostat žádný prostor a stejně ho dostanou, to je škoda. Na konci druhé třetiny jsme začaly dělat chyby a ztrácet míčky na půlce hřiště. Finky chodily do protiútoků, dostávaly se do šancí, což jim pomáhalo v jejich hře, byly sebevědomější na míčku a pro nás to bylo trochu těžší.“

Zdálo se, že jste se trochu stáhnuly.

„Nemyslím, že bychom se úplně stáhly, trochu víc nás zatlačily, měly dobrý pohyb, dostaly se jednodušeji na naši půlku. Nemyslím, že by to bylo obranou, spíš tím, jak jsme dobře nerozehrály a chybovaly kolem půlky hřiště.“

Gólmanka Jana Christianová vás držela do posledních vteřin, že?

„Rozhodně, předvedla fantastický výkon, držela nás. Ale obě sestry Kauppiovy dostaly moc prostoru, daly góly, nám chyběl kousek dopředu. Měly jsme tam nějaké šance, škoda, že jsme je nedaly.“

Cítila jste, že utkání sedlo vaší první lajně?

„Tak nějak se o tom mluvilo, že těžký zápas nám sedne líp, já osobně jsme se také cítila líp. Výkon to byl dobrý, ale pořád nám chybí kousek.“

Můžete si na Švýcarky, které dostaly výprask 1:14 od Švédek, v souboji o třetí místo věřit?

„Dostaly docela nakládačku, ale to nic neznamená. Oba týmy se budou snažit co nejlíp zregenerovat, my i v hlavě se nachystáme na sto procent. Hrajeme docela brzo, tak to musíme hodit za hlavu a připravit se i fyzicky na ten zápas. Na Švýcarky si věříme, první utkání na šampionátu bylo dobrý, sebevědomí je. Ale je to zápas o bronz, úplně o všechno, půjdou do toho po hlavě jako my.“

Může vám pomoct mentální kouč Rostislav Helštýn?

„Může to tak být. My tu medaili strašně chceme! A že tu máme Rosťu, určitě to pomůže. I co se týče soudržnosti a energie v týmu. Aby se každá z nás připravila, co nejvíc může, abychom byly jako hladová mašina a půjdeme si pro bronz.“