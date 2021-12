Čtyřikrát, a dost... Češky touží po medaili, krachů už bylo moc. Vyjde to?

Finálové dveře zůstaly zavřené. Opět. Takže české florbalistky na šampionátu čeká klasika posledních let. Boj o bronz. Od 13 hodin se utkají se Švýcarkami, které v semifinále ostudně dostaly napráskáno od Švédek čtrnáct gólů. Teď se ovšem všechno maže. Kdo utkání zklamaných zvládne? Česky na medaili čekají od roku 2011, od té doby čtyřikrát v řadě zápas o bronz nezvládly. Oklepou se dneska?

Po sobotní těsné porážce v semifinále s Finkami některé hráčky neudržely slzy. Při tradičním pozápasovém rituálu si sedly kolem branky a už se chtěly naburcovat na dnešní zápas, ale některým se ještě dlouho leskly oči…

Těsná prohra s favoritkami bolela. Zvlášť, když tým tušil, že tentokrát Finkám zatápěl.

„My tu medaili strašně moc chceme!“ hlásí kapitánka Eliška Krupnová. „V semifinále nám chybělo strašně málo, takže je to velké zklamání, ale tým je hladový po medaili. Jsem si jistá, že každá hráčka sem pro ni přijela a máme navíc také sebevědomí, protože se nám první zápas proti Švýcarsku vydařil. Takže doufám, že nám to do následujícího duelu pomůže.“

Klíčová postava je pozitivně naladěná. Zkušený tým, jehož osa už je dlouho pohromadě, chce rozprášit chmury z posledních čtyř mistrovství.

Protože pokaždé Češky končily bez medaile. Třikrát prohrály se Švýcarkami, před dvěma lety to bylo s Finkami. Spraví si tentokrát náladu?

„Myslím si, že Švýcarky budou hodně psychicky unavené z vysoké porážky, kterou utrpěly v semifinále, a určitě to v tomhle ohledu pro ně bude hodně těžké. My ale na druhou stranu máme méně času na regeneraci, takže očekávám, že to spíš bude tuhý boj než florbal,“ predikuje brankářka Jana Christianová.

V hlavách to nejspíš bude hráčkám šrotovat. I když si to nebudou chtít připustit. Že čtyřikrát v řadě zápas o medaili nezvládly. Možná i proto je dobře, že v mužstvu je šest mladých pušek, které na odloženém juniorském šampionátu také v Uppsale získaly bronz. Což bylo v září.

Do seniorského týmu tak mohou přinést vítěznou esenci. Projeví se to dneska?

„Máme velmi krátký čas na přípravu. Abych byl upřímný, tak ten program je šílený, ale nic s tím neuděláme. Teď musíme jet na hotel, najíst se a dobít baterky. Se Švýcarkami jsme již hráli jak ve skupině, tak i před mistrovstvím. Víme co od nich očekávat. Máme informace z úvodního zápasu a uděláme si videorozbor. Turnaj je ale pro všechny vyčerpávající, takže rozhoduje spíš hlava a síla, než jen taktika,“ reagoval po sobotní těsné porážce s Finkami kouč Sascha Rhyner.

Teď je na něm, aby mužstvo správně nažhavil. K ruce má i týmového psychologa Rostislava Helštýna. I ten si jistě měl co říct.

Aby se Češky vzepřely osudu a po čtyřech marných pokusech na popáté poslední zápas na šampionátu zvládly vítězně.

Už je na čase.