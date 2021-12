Beneš burcuje florbalisty před bojem o bronz: Nikdo nechce odjet s prázdnou!

Z jeho očí se dalo vyčíst to zklamání. Člen elitní formace Marek Beneš ale nechce z Helsinek odletět bez medaile. „Motivaci máme obrovskou,“ hlásí před zápasem o bronz. Nechce dopustit, aby florbal skončil čtvrtý. Zase... Tahle příčka mu patřila na posledních dvou šampionátech, stejně skončil minulý týden i ženský tým.

„Hrajeme o třetí místo, už se moc nesmíme šťourat v tom, co bylo. Extra hodnotit nebo být skleslí můžeme být až po turnaji. Teď se musíme nachystat na Švýcary,“ burcuje Beneš, jinak student práv, který pracuje už v advokátní kanceláři.

Ovšem teď má myšlenky jenom na florbal. „Tým jsme tady udělali skvělý, parta mi hodně přirostla k srdci. Myslím si, že nikdo nechce odjet s prázdnou,“ vykládá Beneš.

Proti Finům v semifinále odehráli Češi výtečnou partii. Vedli 2:0, podařilo se jim favorita dostat do úzkých, slušně zaplněná Hartwall Arena těžko to těžko vydýchávala.

„Musíme hrát takhle sebevědomě. Kdybychom jenom byli zalezlí a odpalovali balonky, tak vůbec nemám šanci na úspěch. Věřím, že když podáme stejný výkon jako proti Finům, odvezeme si bronz,“ přeje si opora Tatranu, která startuje na třetím šampionátu.

Dva předešlé skončily bez placky. Klasickým čtvrtým místem. Změní se to?

„Uděláme pro to maximum. Pár z nás má zkušenosti se zápasem o třetí místo. Nemyslím si, že to bude nějak psychicky dramatické. Od té doby, co přijedeme na hotel, už nebudeme skleslí, v tom není taková věda. Je to trochu těžší jít do zápasu, když se takhle těsně prohraje, ale pořád je to mistrovství světa,“ vykládá Beneš.

Zápas startuje v 13.30 hodin českého času. Beneš a spol. budou nažhavení. Švýcaři vydýchávali porážku se Švédy. Kdo najde víc sil? Hlavně těch psychických?