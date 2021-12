Florbal řeší, kdo po Kettunenovi. Ve hře kouč zlatých juniorů Berka i Cepek

Kapitán českých florbalistů Tom Ondrušek ví, že jeho tým neměl do finále MS daleko • Barbora Reichová/Český florbal

Florbalová legenda Radim Cepek byl uveden do síně slávy IFF • IFF (Mezinárodní florbalová federace)

Po sedmi letech končí medailový půst. Český florbal se probudil do bronzového dne. Ale vedle euforie přicházejí i všední starosti… Kouč Petri Kettunen v sobotu večer na svém profilu na Facebooku oznámil, že končí s trenérskou kariérou. U národního týmu mu i tak vypršela smlouva. Takže kdo místo něj? Podle informací Sportu je ve hře jako nejreálnější varianta, že by mužstvo převzal současný kouč úspěšných juniorů Jaroslav Berka. Což by se jevilo jako logický krok… Ani jedna strana to ovšem oficiálně nechce potvrdit. Padla i další jména. Cepek nebo Jakoubek.

Po zápase měl vlhké oči. Přepadlo ho dojetí. Finský kouč Petri Kettunen, který národní tým vedl přes čtyři roky, v rozhovoru pro oficiální kanál Českého florbalu o konci nemluvil.

„Každá medaile z mistrovství světa je jedinečná. Ve své kariéře jsem hrál zápas o bronz jen dvakrát, pokaždé s českou reprezentací a nyní i se šťastným koncem. Pocity jsou o něco veselejší, než v prohraném finále. Medaile je ale medaile, jsem za to opravdu šťastný,“ uvedl finský expert.

Večer potom na sociální síť naťukal emotivní zprávu, v níž oznámil, že jeho trenérská kariéra po 35 letech končí.

Představitelé Českého florbalu to nechtěli komentovat. Jeho prezident, Daniel Novák, na to reagoval v obecné rovině: „O budoucnosti národního týmu se bude rozhodovat na výkonném výboru, který proběhne v úterý. Do této doby nebudeme situaci ohledně trenéra a jeho vyjádření na sociálních sítích dále komentovat. Máme radost z bronzové medaile, na které má Petri a jeho realizační tým velkou zásluhu,“ řekl k tomu Novák.

Takže nezbývá než se pustit do spekulací…Kettunen byl prý už před šampionátem ze strany florbalových šéfů obeznámený s tím, že mu nebude kontrakt prodloužený.

Takže co dál? Podle zdrojů deníku Sport je žhavým kandidátem na místo nového trenéra Jaroslav Berka, úspěšný kouč juniorů, který je dovedl v září k obhajobě mistrovského titulu. Jako asistent byl už i u prvního titulu v roce 2019.

Jevilo by se to jako logický krok. Ve florbalovém prostředí si Berka vybudoval renomé, je typem moderního progresivního trenéra, který sleduje světové trendy, navíc si u juniorů vyzkoušel, jaké ingredience potřebuje vítězný tým. Náročnou misi zvládl, i když je mu teprve 34 let.

Podle zdrojů Sportu obě strany vedou jednání a není vyloučené, že se v úterý při zasedání výkonného výboru dohodnou na finálních podmínkách.

Český florbal to nechce komentovat, informaci přímo nepotvrdil ani Berka, který se k tomu vůbec nechtěl vyjadřovat. Na přímý dotaz neodpověděl.

Na šampionátu osobně sice byl, ale z pozice trenéra juniorské reprezentace. Což je běžná praxe. Ani z toho se nedá vyvodit jasný závěr. Informace Sportu ale hovoří, že jeho jméno je vážně ve hře. V zákulisí se to bere jako žhavá varianta, mluví se o ní. Diskutují o tom také fanoušci na webech, specializujících se na florbal.

Právě Berka měl ve svém úspěšném juniorském týmu čtyři hráče ze současného bronzového výběru z Helsinek – Filipa Formana, Matěje Havlase, Adama Hemerku a Lukáše Punčocháře. Další hráči zažili úspěšné mistrovství před dvěma lety, včetně Filipa Langra, asi největší naděje současného českého florbalu…

„Dokázal mužstvo, ale i realizační tým poskládat tak, že to všechno fungovalo. Skvěle s námi pracoval. Takže na něj vzpomínám jenom v dobrém,“ chválil Berku i bek Punčochář, který pod ním slavil zlato na juniorském šampionátu, teď získal se seniory bronz.

Právě v tom, jak si dokáže Berka sestavit kolem sebe realizační tým, je jeho silná stránka. U juniorů měl kvalitního finského asistenta (není vyloučené, že tahle stopa zůstane i u áčka). Finský expert Joonas Naava má kromě úspěchů s českým týmem i dva tituly s finskými juniory. Celkem tedy šampionát vyhrál v letech 2015 -21!

Součástí realizačního týmu byl také mentální kouč nebo odborník na individuální práci s hráči. Právě na komunikaci Berka velmi dbá. To je jeho silná parketa. Celkově to do sebe zapadalo.

Pokud by volba padla na Berku, byl by to pochopitelný krok, protože mladé hráče výborně zná, má o nich přehled, dokáže s nimi být úspěšný. Dva světové tituly to potvrzují. A právě osa mladých hráčů, kteří současnému výběru dodali energii i drive, bude tvořit i jádro seniorské reprezentace.

Definitivně jasno sice bude až v úterý, ale je pravděpodobné, že novým koučem bude právě Berka. Tím by se zachovala kontinuita při dalším zapracování mladých hráčů.

Další diskutovanou variantou bylo podle zdrojů Sportu i to, že by se mohl vrátit někdejší legendární útočník Radim Cepek, který reprezentaci vedl už v minulých letech. Včera byl uvedený do Síně slávy mezinárodní federace a před utkáním stál za českou střídačkou a bavil se s členy realizačního týmu.

Mluvilo se také o tom, že by volba padla na Jiřího Jakoubka, jenž má rovněž velké zkušenosti s juniorským florbalem, v roce 2019 s ním získal zlato. Už tehdy u toho byl Berka, stejně jako při bronzu v roce 2017.

Nejžhavěji se aktuálně jeví varianta, že volba padne právě na Berku.

V neděli se národní tým vrací s bronzem do Česka, včera si hráči užili zlatých oslav. „Bude to dlouhá noc,“ smál se Filip Langer, střelec vítězné branky v nastavení. Měl pravdu…