Útočník i obránce? Univerzál Rýpar zvládá obojí, góly jsou pro dcerku

Útočník, nebo obránce? Jemu to je vlastně jedno… Florbalový reprezentant Josef Rýpar skvěle zvládá obojí. „Moderní florbal už vlastně nerozlišuje obránce a útočníky. Ale jsou to spíš rozehrávači, jako v basketbalu,“ říká univerzál, který oficiálně nastupuje v roli zadáka. Národní tým ovšem hojně využívá i jeho útočné schopnosti. I proto už má na turnaji tři góly ve třech zápasech.

Když se podíváte na hřiště, jak se hráči prolínají, už těžko určíte, kdo je kdo. Je to podobné jako v hokeji. Všichni by měli útočit i bránit… Pozice se stírají.

Josef Rýpar je důkazem univerzála. Takových bude přibývat, je to světový trend. „I když je vedený jako obránce, snažíme se ho hodně podpořit do ofenzivy. Celkově je takový hráč velmi ceněný,“ říká hlavní kouč Jaroslav Berka.

Rýpar hraje ve Švédsku, kde se spíš specializuje na obranu. „Tam jsem víc defenzivní štít,“ popisuje svoji roli v klubu Linköping IBK.

A co mu víc vyhovuje? „Obojí. Mám rád, když to můžu kombinovat. Jak to, že zahajuju akce v obraně, tak potom kombinace v útoku,“ popisuje Rýpar, jenž v úvodních dvou zápasech na šampionátu trefil tři góly.

Právě takoví hráči jsou velmi cenění. „Čím více univerzálů má mužstvo, tím lépe. Pro mě je to jedině pozitivum,“ dodává Rýpar, jenž po jednom z gólů proti Německu na dálku zdravil svoji půlroční dcerku.

Když skóroval, dal si prst do pusy. „To bylo pro Gabču a malou Elišku. Jsou můj motor, stejně jako celá rodina,“ uvedl ceněný pracant, který na hřišti zvládá všechny úkoly.

Po nejbližších se mu hodně stýská, na mistrovství do Curychu bohužel přítelkyně s dcerkou nedorazí. „Malé bude teprve šest měsíců, takže ještě nemá pas a jak žijeme ve Švédsku, je to trochu složitější,“ popisuje Rýpar, jenž si život v Linköpingu pochvaluje.

Není to úplný profesionál, každý den tři hodiny maká rukama. Pracuje v úklidové firmě. „Nevadí mi to. Dělám to tak, abych byl co nejvíc doma. Jsem s malou, s přítelkyní, užívám si to krásné malé děťátko,“ usmívá se Rýpar.

V reprezentaci už v 57 utkáních trefil 33 gólů. Na obránce mimořádně slušný počin…. Zatím i ve Švýcarsku na probíhajícím mistrovství se mu daří.

„Jsem spokojený, že dávám góly, to chce každý hráč. Je to důležité, zvedne to sebevědomí. Ale pro mě je důležitější týmový výkon,“ vyřkne tradiční formulku.

Český tým teď má volno, čtvrtfinále ho čeká nejspíš v pátek. Soupeřem by s největší pravděpodobností mělo být Slovensko, nebo Polsko, jasno bude během středy.

Vrcholem budou víkendové boje o medaili. Tam mužstvo upíná pozornost.