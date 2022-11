Prosím, přispějete mi? Chci zlato z MS! Povedlo se, Švýcar vybral 300 tisíc

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Scéna je nachystaná. Bouřící SwissLife Arena dneska od 17.30 hodin (ČT3) požene Švýcary za vítězstvím v semifinále florbalového šampionátu proti Čechům. Ti jim chtějí ukradnout show… Domácí každopádně žijí zlatým snem. Láká je až tolik, že jejich klíčový útočník Patrick Mendelin poslední půlrok opustil civilní práci a v rámci crowfundingové kampaně poprosil fanoušky, ať mu přispějí na to, že se naplno může věnovat florbalu. Povedlo se. Vybral v přepočtu téměř 300 tisíc korun!

Švýcaři mocně touží na domácím MS uspět. Podřizují tomu všechno.

Příkladem je právě 35letý veterán Patrick Mendelin. Je to duše reprezentace, startuje na šestém mistrovství a umanul si, že pro zlato udělá maximum. V civilní profesi řídí jeden z florbalových klubů, pracoval částečně také v bance. Ale v posledním půlroce si řekl, že chce tréninku věnovat maximum času.

Takže v rámci crowfundingové kampaně poprosil fanoušky o pomoc.

Na server I beleive in you vyťukal:

„Jmenuji se Patrick Mendelin, je mi 35 let, jsem otec dvou dětí a hrdý člen švýcarské florbalové reprezentace. Momentálně jsem uprostřed intenzivních příprav na další mistrovství světa. V listopadu bude pro mě osobně domácí šampionát vrcholem kariéry. Už se těším, až vejdu do arény, kde nás budou hlasitě podporovat tisíce nejlepších světových florbalových fanoušků. Pevně věřím, že se můžeme stát mistry světa a dám do toho vše, aby se mi tento sen splnil.“

Fanoušky poprosil o deset tisíc švýcarských franků. Ti poslali ještě víc, takže na konto švýcarského útočníka přistálo 11 600 franků, v přepočtu asi 300 tisíc korun.

Svoji kampaň nazval výmluvně. Jdu za zlatem. Na závěr prosby fanouškům uctivě poděkoval.

Z finančních prostředků financoval nejenom chod rodiny v době, kdy si přestal vydělávat, plus ještě speciální tréninky.

Nachystal si k tomu rozpočet. Kromě ušlé mzdy žádal i o náklady na fyzioterapii (pět tisíc franků), nebo na hráčské vybavení. I když si spočítal, že náklady celkově budou ještě vyšší, poprosil o deset tisíc franků. Nakonec vybral ještě víc.

„I na tom je vidět, jak moc chtějí uspět,“ říká Jaroslav Berka, kouč české reprezentace. Jsou to ale právě Češi, kteří tenhle zlatý sen chtějí domácím překazit.

„Nejdeme si to jen užít, ale přijdeme velmi dobře připravení a budeme chtít tuhle velkou švýcarskou párty ukrást pro sebe. Všichni se těšíme,“ dodává Joonas Naava, finský asistent na české střídačce.

Mendelin startuje na šestém mistrovství světa, na tom probíhajícím si ve čtyřech utkáních připsal pět bodů (2+3). Je natěšený, že dneska skolí Čechy, v neděli si zahraje o zlato.

„Aby to bylo možné, žádám vás o pomoc,“ poprosil fanoušky, kteří ho vyslyšeli. I na tomto příklade je vidět, jaký význam přikládají Švýcaři domácímu mistrovství.

Dneska domácí výběr požene vyprodaná supermoderní aréna. Čeští hráči věří, že by soupeř mohl v bouřícím kotli znervóznět.

„Věřím, že to domácím fanouškům hodně znepříjemníme,“ přeje si klíčový český útočník Marek Beneš.

Zápas startuje v 17.30 hodin (vysílá ČT3). Češi si florbalově věří, ale vědí, že se musí vyvarovat zbytečných faulů. Na tenhle svůj nešvar by mohli doplatit.