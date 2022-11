Stříbro? Fajn. Ale teď už zlato. I Švédové nám to přáli, překvapil Šuman

Naštvaně hodili hokejky na zem. Pohledy měly zaražené do země. V očích Filipa Langra už se v tu dobu objevily slzy…

Že vybojovali pro český florbal poprvé po osmnácti letech stříbro? S tím na ně nechoďte… „Chtěli jsme zlato, měli jsme takové ambice,“ řekl za všechny kapitán Ondřej Němeček, který se dostal do All Star výběru.

Ale v duchu nastavení celého týmu nijak zvlášť nejuchal. Mužstvo si věřilo na premiérové zlato. Na to, že dokonají florbalový převrat. „Postoupit do finále je samo o sobě úspěch, ale když už jsme v něm byli, chtěli jsme víc,“ dodal klíčový obránce.

I on během nevýrazného začátku finále spoluhráče hecoval. Jednou si je zavolal k mantinelu a burcoval. Jenže nebyl to ideální český výkon. „Byl slabý. Nebylo to dobré. Švédi zahráli vysoký standard, ale nic neporazitelného. My jsme se do toho těžko dostávali,“ okomentoval to hlavní trenér Berka.

Po zápase šli hráči poděkovat ochozu, v němž seděla početná skupina českých fanoušků. Vesměs rodinných příslušníků. Ti skandovali: Hoši děkujeme. „Moc nás mrzí, že jsme se jim neodvděčili víc,“ reagoval Berka.

„Bylo to neskutečné. Moc děkuju všem, že jeli takovou cestu, i když ceny nejsou nízké, tak fandili. Jsem jim opravdu vděčný,“ pochválil je i kapitán Němeček.

Mužstvo už v sobě každopádně nedokázalo probudit drive a oheň jako při semifinále, v němž zostudili domácí Švýcary (11:3). Byl to jeden z nejlepších zápasů v historii národního týmu. Emoční vrchol, na nějž hráče naladilo i speciální motivační video ve stylu známého televizního seriálu La Casa de Papel aneb Papírový dům.

Češi vyloupili švýcarský poklad. Ukradli jim energii. V neděli už to taková sláva nebyla.

„Nezvládli jsme to tak, abychom měli i v neděli dost drajvu. Jsou to zase další zkušenosti,“ reagoval Berka, jenž přišel k týmu po minulém šampionátu od juniorů, s nimiž slavil v roli asistenta i hlavního kouče dva světové tituly.

I teď, hned na první pokus, k tomu bylo blízko i u seniorů. Cíl je zřejmý. Pokračovat v načaté úspěšné cestě a urvat historické zlato za dva roky na šampionátu ve Švédsku. „Potenciál v mužstvu je obrovský. Máme představu, na čem máme pracovat. Ale i tohle jsme si potřebovali prožít. Je to pro všechny velká zkušenost,“ popisuje trenér.

Češi i tak ukázali sílu. Poprvé na mistrovství obrali o body Švédy (v základní skupině), pak deklasovali Švýcary. Progres je cítit. „Proces se rozjel, budeme v tom pokračovat,“ dodal Berka. Ale i na něm bylo vidět, jak chtěl víc. Stejně jako všichni hráči. I to je znak nové reprezentace. Mít ty nejvyšší ambice a cíle.

„Potenciál, když se podívám na ročníky Švédů, Finů nebo i Švýcarů, na to, aby další mistrovství to klaplo, je obrovský. Za mě je ta cesta nastartovaná dobře a teď jen z ní neuhnout,“ uvedl veterán Matěj Jendrišák, že další zlato je reálný cíl.

České medaile z MS 2004 stříbro 2010 bronz 2014 bronz 2021 bronz 2022 stříbro

Jestli u toho v roli mentora bude znovu i on, není jasné. Není vyloučené, že šampionát č. 6 pro něj mohl být poslední.

Na krk si pověsil stříbrnou medaili. S odstupem se to bude hodnotit jako velmi povedený turnaj. „Je to ohromný úspěch. Navíc jsem hrozně cítil, jak si všichni v celém florbalovém světě přejou, abychom vyhráli,“ uvedl Filip Šuman, dlouholetý šéf Českého florbalu a viceprezident mezinárodní federace.

V zákulisí dokonce slyšel i hodně Švédů, kteří si přáli český triumf. „Pro florbal by to byla revoluce. Všichni jsou moc rádi, že ty zavedené pořádky mění právě Češi. Bylo vidět, že jsme ve finále právem a patřili jsme mezi dva nejlepší týmy na šampionátu. Což je ohromný posun,“ dodal Šuman.

Za dva roky by měli být Češi už ti nejlepší. Už teď na tom pracují.

„Určitě je na čem stavět. Práce s mládeží je kvalitní, ať už systémově nebo v klubech, kde jsou dobří trenéři. Odborníci na svém místě, rostou z toho fakt nadějní kluci. Budoucnost určitě je,“ přidává se gólmanská jednička Lukáš Bauer.