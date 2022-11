Bauer se dostal do All Star. Ale přiznal: Klukům jsem nyní moc nepomohl...

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Když si šel pro ocenění, že se dostal do All Star výběru, na tváři se mu na chvíli vyloudil úsměv. Jinak ale gólman Lukáš Bauer, jednička florbalové reprezentace, byl zasmušilý. „Nemůžeme být úplně spokojení,“ reagoval zkušený brankář po porážce se Švédy. Celkově bylo finále pro něj zážitek, ale chtěl víc. „Takže je to trochu s pachutí,“ přiznal Bauer po přídělu 3:9 od Švédů. A litoval, že spoluhráče až tolik nepodržel.

Také on měl v hledišti velkou podporu. Právě i kvůli fanouškům toužili, aby zavedené pořádky změnili tím, že z trůnu sesadí severskou velmoc. Nepovedlo se. „Udělali jsme moc chyb na to, abychom zápas zvládli,“ reagoval český brankář.

Jak vnímáte stříbro?

„Ceníme si toho, není to samozřejmost. Nicméně jsme finálový zápas nezvládli, takže nemůžeme být úplně spokojení. Nepřijeli jsme ten zápas odchodit, chtěli jsme se o to prát, ale udělali jsme moc chyb na to, abychom to zvládli. Vážíme si toho, je to se vší pokorou, ale samozřejmě nás to mrzí.“

Čím to, že vám finále nevyšlo?

„Vůbec nevím. Samozřejmě Švédové mají hodně odehraných takových zápasů, mají s tím zkušenosti. My všichni jsme to hráli poprvé… Nicméně těžkých utkání ve velkých halách jsme odehráli hodně. Jenže když nepodáme stopadesátiprocentní výkon dopředu i dozadu, tak to nemůže stačit.“

Nejlepšími hráči českého týmu na turnaji byli zleva útočník Marek Beneš, obránce a kapitán Ondřej Němeček a brankář Lukáš Bauer







Byl tam nějaký moment, kdy jste to ještě mohli překlopit na vaši stranu?

„Doufali jsme, že gól pár vteřin před koncem první třetiny nám pomůže. Bylo to do šatny, a myslím si, že prvních pět minut druhé části jsme byli celkem výrazně lepší, ale bohužel jsme neměli zakončení. Tím pádem jsme se nijak nepřiblížili, a pak oni dali gól na 5:1.“

Dostal jste se do All Star výběru. Alespoň to váš potěšilo?

„Samozřejmě si toho obrovsky vážím, je to skvělé. Je to ocenění dlouholeté práce, ale zároveň je to ocenění celého týmu. Protože jde výrazně nahoru. Kdybychom vypadli ve čtvrtfinále, tak ani já s tím tady nic neudělám. Kluci kolem mě jsou strašně důležití. Hráli fantasticky. A když tak nehráli, až do toho finále jsem byl schopný pomoct i já… Bohužel tentokrát jsem jim moc nepomohl, a dopadlo to takhle. Toho ocenění si každopádně hodně vážím, je to skvělý. Ale z fleku bych to vyměnil za zlatou medaili.“

Co jste říkal na velký počet fanoušků, kteří dorazili? Včetně rodinných příslušníků?

„Bylo to krásné. Ještě lepší to bylo asi v sobotu v semifinále… Protože bylo v hale jedenáct tisíc Švýcarů a k tomu pár našich rodin, přátel a známých. Atmosféra byla úžasná v první půlce zápasu, řekl bych, že jsem asi lepší nezažil. I v neděli to byl zážitek hrát v takové aréně, ale teď je to trochu s pachutí.“

Mužstvo má před sebou i tak velkou budoucnost, že?

„Stoprocentně. Tým je mladý. Myslím, že letos byl fakt dobře namixovaný, měli jsme tam i spoustu zkušených kluků. Podle mě je téměř jasný, že v téhle sestavě už se nesejdeme. Kdo ví, jak to bude dál… Nicméně určitě je na čem stavět, práce s naší mládeží je kvalitní, ať už systémově, tak i v klubech, kde jsou dobří trenéři, odborníci na svém místě a rostou z toho fakt nadějní mladí kluci. To se projevilo hlavně na juniorské úrovni.“

Co vám chybělo?

„Těžko říct, možná trochu zkušeností. Myslím si, že po celý turnaj jsme byli velmi dobře fyzicky připravení. Neřekl bych, že po třetím zápase za tři dny to na nás bylo znát. V tomhle problém fakt nevidím a jsem pozitivně překvapený. Jinak nám toho ale ve finále chybělo hodně.“

Kdo ví, jestli už se v reprezentaci uvidíte s vaším nerozlučným parťákem Martinem Benešem, kterému je šestatřicet.

„To je docela složité téma… Je to pro mě trošku smutné, takže bych to asi nekomentoval. Byli jsme tři roky kamarádi, kteří se byli schopní sejít i mimo florbal. Což byl obrovský benefit. Tohle mi bude chybět...“