Změna na MS: veterán na scénu. Tokoš nahradí zraněného mladíka

Zubek, který je o čtrnáct let mladší, na velké akci debutoval. Na sobotním vysokém vítězství 7:2 nad Nory se vítkovický útočník podílel asistencí, ale poranil se.

„Adam prožil herně povedený vstup do mistrovství světa a takovýto konec je pro něj osobně hodně krutý. Pevně věřím, že se dá brzy do kupy a bude opět fit,“ uvedl hlavní trenér Jaroslav Berka.

Během dne se realizační tým rozhodoval, koho místo něj povolá. Volba padla na osvědčeného Tokoše, zkušeného veterána, jenž dobře zná atmosféru mistrovství světa, takže do rozjetého vlaku rychle naskočí.

„Je to zkušený hráč, který s námi byl už na posledním šampionátu v Curychu a v reprezentaci odehrál přes sto zápasů. V této fázi jsme potřebovali do týmu hráče, který už ví, co mistrovství světa obnáší. A to Martin splňuje,“ vysvětluje kouč Berka.

Tokoš odehrál za národní tým 103 zápasů, v historické tabulce mu patří devátá příčka. Ve sbírce má stříbro z posledního mistrovství světa v Curychu. Teď se spolu s dobře známými parťáky pokusí o to, aby ve švédském Malmö dokráčeli až na vrchol.

V pondělí česká národní tým zápas se Švýcary (16.00 hodin), který hodně napoví o tom, s kým by se mohli utkat v semifinále. Na šampionátu se s tímto soupeřem potkali před dvěma lety právě v semifinále, kdy ho rozdrtili a postoupili do bojů o zlato.

Tam však podlehli Švédům. Teď je na řadě Next Step.