Jízda florbalistů pokračuje! A teď Švédové, jenž se klepali. Vyjde odveta?

Už v polovině utkání se do modré teplákové mikiny oblékli klíčoví hráči. V tu chvíli nebylo o co hrát, protože družina kouče Jaroslava Berky vedla 6:0 a potvrdily se papírové předpoklady, že by se mělo jednat o jednoznačnou záležitost.

Bylo to tak. Češi pokračovali ve stejném stylu jako v předešlém průběhu turnaje, kdy ještě neztratili ani bod.

Do akce se v tu chvíli dostal i Filip Forman, dlouhodobě jeden z nejlepších českých hráčů, který se však na turnaji nevejde do nejsilnější sestavy a je z něj spíš žolík. Ale také on se proti Slovákům dokázal střelecky prosadit.

Branku hájil mladík Tomáš Jurco a zdá se, že právě on dochytá i zbytek turnaje. Zkušenější Lukáš Bauer, dlouholetá neotřesitelná jednička, mu bude jistit záda.



„Oba naši gólmani chytají skvěle," chválí je Matěj Jendrišák, veterán, který hraje na sedmém šampionátu. A stále žije svůj zlatý sen. Že by měl před sebou nejhezčí víkend v kariéře? Že by to konečně cinklo zlatem?

„Doufám v to! Je to něco, k čemu se… Nechci říct upínat, protože se nechci dostávat pod tlak. Ale je to něco, v co všichni doufáme a my jsme to doufání podpořili prací a věřím, že to není nereálné,“ vyhlíží reprezentační rekordman finálové vyvrcholení šampionátu.

Malmö Arena viděla odpoledne větší drama. A nečekané. Domácí gigant, který útočí na zlatý hattrick a v sobotu nastoupí právě proti Čechům, se dlouho trápil s Němci. Ve třetí části to dokonce bylo 2:2, a když se outsider dostal do nebezpečného útoku, v hledišti to jenom zahučelo.

Fanoušci ve žlutých dresech po sobě nevěřícně koukali. Stačila jedna zbloudilá odražená střela a mohla být na světě prvotřídní senzace. Jako by fotbalový Real Madrid prohrál s průměrným týmem české ligy.

Ale nakonec si favorit oddychl. Nasypal v závěrečných deset minutách tři góly a sportovní historie se otřásat nemusela.

„Ale jestli chceme porazit český tým, musíme hrát o tři úrovně líp. Nejméně,“ popisoval pak v rozhovoru pro iSport.cz švédský kouč Niklas Nordén.

Předtím rozdal spoustu podpisů. Na jednoho z malých fanoušků houknul, aby mu dres i fixu hodil z tribuny. Pak mu to hodil zpátky. V tu chvíli už se usmíval. Ale ještě v polovině třetí třetiny mu nebylo hej. „Je těžké hrát, když se jejich brankář postaví na hlavu,“ připomněl zarputilého soupeře, který vyhlížel senzaci. A kdykoliv se Němci dostali k míčku, vyskočili ze židlí.

Nakonec ale Švédové odolali a teď už vyhlíží sobotní semifinále, které se hraje od šestnácti hodin. Teprve teď vlastně začíná turnaj naostro.

A nebudou domácí víc zranitelní než jindy? „To bych asi nechtěl hodnotit. Jsou doma, zkušení, mají hodně titulů. My se těšíme na zápas, nachystáme se na něj," vyhlíží semifinále kapitán Ondřej Němeček.

Pokud se někdo z příznivců chystá do Malmö, může zajít do Českého domu. Bude to restaurace BrewDog v centru města. Obdoba českých domů v olympijských dějištích bude otevřena od pátku do neděle. Lidé se mohou těšit na doprovodný program, soutěže a kvízy. Chystá se i speciální florbalové menu a bude se točit pivo Holba.

„Věřím, že nás přijede podpořit co nejvíc fanoušků,“ přeje si kapitán Němeček. Protože dosud byla atmosféra mizerná. Až finálový víkend by to měl rozproudit.

Češi mají stále v živé paměti, jak před dvěma lety se Švédy prohráli ve finále. Drtivě. Po porážce 3:9 skončily jejich zlaté vyhlídky a brali stříbro.

Vyjde jim odveta?

Jiná cesta ke zlatu nevede.

Mistrovství světa florbalistů v Malmö:

Čtvrtfinále:

Česko - Slovensko 9:1 (6:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Němeček (Marek Beneš), 3. Besta (Jendrišák), 8. Besta (T. Hanák), 16. T. Hanák (Besta), 19. T. Hanák (Besta), 19. Marek Beneš (Hemerka), 35. F. Forman (Tokoš), 54. Zakonov (Jendrišák), 56. Jendrišák (T. Hanák) - 57. Nehila. Rozhodčí: Andersson, Wissman (oba Švéd.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 1087.

Sestava Česka: Jurco - Hemerka, Němeček, Punčochář, Suchánek, Zakonov, Meliš - Marek Beneš, Langer, Havlas - Delong, D. Beneš, Rýpar - T. Hanák, Jendrišák, Besta - od 30. navíc M. Krbec, F. Forman, Tokoš. Trenér: Jaroslav Berka.