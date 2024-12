Sladký bronz. Český obránce žádal o ruku přímo v hledišti! Jak to dopadlo?

PŘÍMO Z MALMÖ | Ještě jednu dohru měl finálový víkend MS ve florbale. A to hned tu nejsladší. 26letý florbalový obránce Milan Meliš totiž hned po vítězném bronzovém utkání požádal o ruku svojí dlouholetou přítelkyni Natálii! „Nápad jsem měl v hlavě už poslední rok. Plán byl takový udělat to po finále, což nakonec neklaplo, ale i bronz byl super. Nebylo na co čekat,“ pousmála se opora Tatranu, která v minulé sezoně se střešovickým klubem získala prestižní treble. A teď prožil obránce životní den.