Jágr na florbalu! Byl i u společného selfie, hráčkám nachystal životní zážitek
Pro florbal je to velká událost. Už během dne se říkalo: Opravdu dorazí Jaromír Jágr? Dorazil! Nejslavnější český sportovec svou přítomností podpořil české reprezentantky, které rozdrtily Švýcarskv 7:4 a ovládly skupinu A. Hokejový útočník dorazil do Brna i se svou přítelkyní Dominikou Branišovou. Jágr za velkého aplausu vhodil buly, potom se usadil do hlediště. Cestou stihl podepsat i jednu florbalku… „Je to legenda, je fakt super, že tady s námi byl," rozplývala se útočnice Anna Brucháčková.
Organizátoři už dopředu avizovali, že národní tým přijedou podpořit během šampionátu sportovní celebrity. Gabriela Soukalová, Kateřina Emmons, Kateřina Elhotová nebo právě Jágr.
Ten si nenechal ujít už nejdůležitější český zápas ve skupině. Na hřiště vstoupil krátce před začátkem, aby vhodil slavnostní buly. Na něm byla Vanessa Rebecca Keprtová. Takže jenom to, že si mohla podat s legendou ruku, musel pro ni být zážitek.
Jágr slyšel velký aplaus. Potom s přítelkyní Dominikou přešel spolu s Romanem Urbářem, marketingovém šéfem Českého florbalu, na VIP tribunu. Ale ta není nikde schovaná, je normálně v hledišti.
A viděl úžasnou českou jízdu v báječné atmosféře. Po vítězném utkání si dokonce udělal s hráčkami tradiční vítězné selfie. Tohle s číslem 68 vejde do florbalových dějin..
„Je to krásné. Já si myslím, že pro všechny zážitek prakticky na celý život. Když takováhle legenda vás přijede podpořit... Hrozně si toho vážím, opravdu. A jsem strašně rád za holky, protože jsem viděl, jak je to potěšilo. My jsme to vůbec nevěděli a myslím si, že to pro ně bylo úžasné a že si to fakt i zasloužily, že to všechno takhle zaklaplo do sebe," vykládal kouč Lukáš Procházka.
Jágr poctivě sledoval celý zápas. A musel být potěšený, protože se florbalistky vytáhly ke skvělému výkonu.
Když procházel v útrobách arény Vodova, toho využilo pár lidí, kteří požádali o společnou fotku. Jágr vyhověl. Právě už jenom jeho přítomnost v hledišti znamená, že ženskému sportu vyjadřuje respekt.
Národní tým zvládl oba úvodní zápasy, proti Dánsku i Lotyšsku, ovšem proti Švýcarkám je to jiný level. „Musíme se koncentrovat o milion procent víc,“ říkala už před zápasem 18letá útočnice Linda Fuchsová.
„Že dorazí Jarda Jágr? To je pro mě novinka. Určitě to bude pro nás obrovská čest. Tyhle věci okolo jsou strašně pěkné, ale my se musíme stoprocentně soustředit na to, co předvedeme na hřišti. Doufám, že Švýcarkám nedáme nic zadarmo,“ přeje si Barbora Husková.
Jisté je, že v hledišti měly reprezentantky podporu od největší české sportovní ikony.