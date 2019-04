Florbalisté Vítkovic chtějí zlato. Ve hře jsou i trenérovy dlouhé vlasy | iSport.cz

Florbalové Superfinále se stejně jako před rokem hraje v Ostravar Areně. Bude mít dokonce stejně obsazení. V neděli se od 13:15 o ženský titul utkají 1. SC Tempish Vítkovice a Fat Pipe Florbal Chodov. Od 16:30 se před televizními kamerami střetnou o mužský titul Technology Florbal Mladá Boleslav a 1. SC Tempish Vítkovice. Zlato obhajují ženy Vítkovic a muži Mladé Boleslavi. „Před rokem jsme brečeli, takhle tichou půlhodinku v šatně už letos určitě prožít nechceme. Jdeme Superfinále vyhrát a trenér půjde dohola, nedá se nic dělat,“ hlásí vítkovický kapitán Sladký.

Kdo přišel se sázkou, že po výhře ostříháte trenéra Pavla Bruse dohola? A co dáváte do hry vy?

„My nic, je to jednostranná sázka. On se o ní dozvěděl jako poslední. Snad aspoň ten jeho culík půjde dolů a nechá se ostříhat. Má v sobě takovou skrytou sílu a je schopný roztrhat býka. Musíme být opatrní, ale doufáme, že nás nechá aspoň jednou šmiknout. Máme nůžky nabroušené.“

Letošní Superfinále prý vnímáte jinak. V čem je rozdíl?

„Loni se hrálo Superfinále poprvé v Ostravě, chtěli jsme se do něj hlavně dostat. Letos máme od začátku jasný cíl - Superfinále vyhrát! I když jsme skončili v základní části čtvrtí (-3 body na první Mladou Boleslav), cítili jsme, že máme brutální sílu se do Superfinále dostat. Už před sezonou jsme si řekli, že titul je to jediné, o co jde.“

Když se hrálo play off na série, nikdy jste s Boleslaví neprohráli. Na jeden zápas loni ve finále ano. Už tehdy jste byl hodně nespokojený s tím, že se o zlato hraje jenom jednou. Jste i na tohle připravení lépe?

„Názor na tenhle model je v rámci klubu, i můj individuální, už osm let stejný. V české lize není kvalita na to, aby se finále utnulo na jeden jediný zápas. My potřebujeme hrát kvalitní zápasy na reprezentační úrovni, hrát semifinále, finále na čtyři vítězné zápasy. Play off vždycky rychle uteče a pak se rozhodne v jednom utkání. Byl jsem loni naštvaný, protože jsme prohráli, ale jsem naštvaný obecně, že jsme tento model zkopírovali. Ne, že bychom na něj nebyli připraveni, ale bylo to možná brzo.“

Jak tedy nastavit hlavu, abyste jste klíčový zápas sezony zvládli?

„Hlavu i nohy, protože ty teď nejsou rozběhané. A to u všech hráčů, kteří do finále nastoupí. Takže více asi rozhodne hlava. Doufám tedy, že hlava spojí i nohy a ruce, a že zápas rozhodne florbalová kvalita. Která je, doufám, na naší straně.“