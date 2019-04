Hájek: Ostříhat trenéra, když nebude chtít? Víme, co umí v letní přípravě | iSport.cz

Pro titul jste si došli především díky propracované defenzivě a brejkům, takový byl plán?

„Celý zápas jsme si říkali, že musíme zahrát lépe než minulý rok, kdy jsme s Boleslaví v prodloužení prohráli (5:6). Nejdůležitější věcí v této době ve florbale je obrana. Nám se povedla, Boleslav jsme do extra šancí nepouštěli. A když ji měli, byl tam Lukáš Souček, který to dneska zavřel.“

Kapitán Tomáš Sladký už před Superfinále říkal, že jste i hlavou připravení lépe, než před rokem. Měli jste větší víru?

„Je to spekulace, Superfinále je o jednom zápase. Já myslím, že minulý rok jsme možná byli i lépe připravení. Jestli Slaďoch říká, že ne... Zdá se mi, že teď jsme nebyli šedesát minut tak dobří na hokejkách, jako vždycky. Nebo tak, jak jsme čekali. Naštěstí nám vyšly brejky. Srdíčkem a tím, jak jsme to odjezdili do obrany, jsme vyhráli. Máme titul a jsme spokojení.“

Jak vám pomohla domácí atmosféra v Ostravar Aréně?

„Něco úžasného! Každý tady odmala chodí na hokeje, každý to zná z tribuny. My jsme teď podruhé zažili, jaké to je, si tady zahrát před plnou halou. Je to něco úžasného. Tohle se nedá popsat.“

Vedli jste od 15. minuty, při power play soupeře jste v poslední minutě zvyšovali na 4:2, ovšem Boleslav osm vteřin před koncem snížila na rozdíl branky. Co jste v tu chvíli prožíval?

„Dá se to ztratit... Já byl na střídačce, říkal jsem si, že to se nestane! Pevně jsem tomu věřil, i když jsem byl hrozně nervózní, že nemůžu být na hřišti. Naštěstí to tam kluci odválčili a šlo se slavit.“

Jak velkou motivací pro vás byl Pohár mistrů 2020. Pořádá jej Česko a čekalo se na výsledek Superfinále, aby se rozhodlo, jestli bude v Praze nebo v Ostravě. Teď asi není moc co řešit, kde by se mělo příští rok v lednu hrát, ne?

„Je to motivace, ale na druhou stranu, takhle nastavení jsme nebyli. Přišli jsme do Ostravar Arény vyhrát jeden jediný zápas a urvat po pěti letech titul pro Vítkovice. A to je všecko, Pohár mistrů v hlavách zatím neměl nikdo.“

Tomáš Sladký říkal, že když vyhrajete, ostříháte dlouhé vlasy trenéra Bruse. Povede se to?

„Uvidíme, co přinese čas. (usměje se) Já bych chtěl, ale trenér je neoblomný, asi do toho bude mluvit i on. Buďme realisté, pokud nebude chtít, tak mu vlasy neostříháme, protože všichni víme, co umí připravit na letní přípravě. Která začíná za dva týdny...“