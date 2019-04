Jak se slaví double? Stříhání trenéra, přeplněný bar i padesátník na soupisce | iSport.cz

Reprezentační brankář Lukáš Souček pro iSport.cz popisuje, jak vypadají mistrovské oslavy. „Pořád se slaví, někteří ještě nebyli od neděle doma,“ usmívá se gólman, který s Vítkovicemi zažil všech šest dosavadních Superfinále. Třikrát v nich s týmem skončil druhý (2012, 2016, 2018), třikrát bral zlato (2013, 2014, 2019).

„Letos jsem byl asi nejvíc nervózní,“ přiznává dodatečně. „Možná i proto, že fakt není lehké pohár vyhrát. Když jsem ve Vítkovicích v roce 2011 začínal, měli jsme docela dominantní tým a Superfinále mi přišlo jako na denním pořádku. Vždycky jsme tam byli, dvakrát vyhráli. Teď pět let nic. O to je každá další šance cennější. Navíc když víte, že rozhodne jen jeden zápas a nemůžete si dovolit chybu.“

Mistrovské oslavy jsou stále v plném proudu. Začalo se v neděli centru a plynule se pokračovalo na Stodolní. „V Bastile to bylo dost nahuštěné, moc místa tam nebylo,“ usmívá se Souček. „Ale slaví se ve velkém - holky, my, vedení. Super. Z neděle na pondělí to bylo fakt dlouhé, v pondělí už jsem šel kolem půlnoci domů. Aby mi zbyla energie i dál, musím síly rozložit. Přece jenom, už mi není dvacet... Ale už ráno mi na telefonu blikaly zprávy, kde je společná snídaně a že se pak pokračuje dál.“

Poháry jsou podle Součka v pořádku, pečlivě si hlídá i medaili. „Poháry jsme měli v neděli večer v hospodě, ale pak už je radši někam schovali. A medaili si hlídám,“ usmívá se. Souček dodatečně přiznává, že až po Superfinále se dozvěděl, že měl nečekaného kolegu. Na vítkovické soupisce byl napsaný i Tomáš Veltšmíd. Dvaapadesátiletý vedoucí mužstva, táta reprezentanta Lukáše Veltšmída, byl v oficiálním zápisu o utkání napsaný jako třetí brankář.

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím, jak to vzniklo,“ překvapilo Součka. „Dozvěděl jsem se to až po zápase. Tomáš se stará o tým, předpokládám, že ani nebyla varianta, že by chytal. Ani jsem se nestihl zeptat, ale odhaduji, že šlo o to, aby byl s námi na střídačce. Je tam omezený počet na realizační tým a na hráče. Tak ho napsali na soupisku jako brankáře. Tajné vítkovické eso na Superfinále to nebylo.“

Lehce dramatické prý podle Součka bylo i vyvrcholení sázky o trenérovy vlasy. Kapitán Tomáš Sladký už před Superfinále hlásil, že jestli Vítkovice vyhrají titul, půjde Pavel Brus dohola. „Dohola nakonec nešel, Tomáš mu ostříhal jen pár pramenů z toho jeho drdolu. Symbolicky. Víc se trenér nenechal. Přece jenom to byla dost jednostranná sázka, o které se dozvěděl až jako poslední.“