Čtvrtý triumf nad Švédy! Výhru florbalistů režíroval hattrickem Beneš

Čeští florbalisté vstoupili do turnaje Euro Floorball Tour v Malmö vítězstvím nad domácím Švédskem 12:8. Úřadující mistry světa porazili v 53. vzájemném utkání počtvrté. Hattrickem a asistencí k tomu přispěl Marek Beneš.

Svěřenci trenéra Jaroslava Berky se utkali se Švédskem poprvé téměř přesně rok od porážky ve finále mistrovství světa v Curychu 3:9. Jubilejní 100. zápas v reprezentaci sehrál obránce Patrik Suchánek, který nastoupil poprvé od listopadu 2019 a návrat ozdobil dvěma góly.

„Důležitá je výhra. Je to dobré pro sebevědomí týmu,“ řekl Suchánek webu Českého florbalu. Před utkáním dostal památeční dres připomínající 100. utkání. „Je to určitě taková třešnička na dortu. Jsem rád, že to takto vyšlo.“

Vstup do utkání vyšel lépe Švédům. Po 131 sekundách otevřel skóre po přihrávce Jespera Sankella do odkryté branky Kevin Haglund. V 6. minutě si oba role vyměnili a Sankell zvýšil na 2:0. V čase 7:44 se poprvé prosadili Češi a z dorážky skóroval Adam Hemerka. V 15. minutě vyrovnal přesnou střelou z levé strany Suchánek na 2:2.

Za 126 vteřin ale vrátil domácím náskok Sakarias Ulriksson. V 19. minutě sice v přesilové hře smazal ztrátu Filip Forman, ale sekundu před koncem úvodní části zlomil Filip Langer hokejku a Ulriksson opět zařídil domácím vedení.

Po 29 vteřinách druhé části odpověděl po přihrávce Matěje Havlase Marek Beneš a v 25. minutě dostal Berkův tým poprvé do vedení Filip Langer. V polovině utkání se radovali domácí díky Haglundovi, ale v 37. minutě se trefil opět Forman.

V závěrečném dějství vyrovnal Hampus Ahrén, jenže za 70 sekund se dal gól Matěj Pěnička, v 50. minutě v přesilovce skóroval opět Suchánek a za 65 sekund po zaváhání domácích upravil Marek Beneš už na 9:6.

Vzápětí sice snížil Albin Sjögren, za 11 sekund však po přihrávce kapitána Ondřeje Němečka z otočky překvapil Lea Torella-Hagströma Marek Beneš. Švédům opět vykřesal naději po chybě v české defenzivě Sjögren, ale českou výhru pečetili Havlas a Jiří Besta.

„Švédové do toho vletěli. Chtěli se ukázat před domácím publikem a my jsme měli trošku problém s tím startem, ale po nějakých deseti minutách jsme se adaptovali. Dali jsme nějaké góly. Výsledek 12:8 jsem nečekal, ale jsme rádi, že jsme to zvládli,“ dodal Suchánek.

Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Malmö:

Švédsko - Česko 8:12 (4:3, 1:3, 3:6)

Branky a nahrávky: 3. Haglund (Sankell), 6. Sankell (Haglund), 17. Ulriksson (Ahrén), 20. Ulriksson, 30. Haglund (Palmqvist), 45. Ahrén (Gustafsson), 53. Sjögren (Ruud), 54. Sjögren - 8. Hemerka, 15. Suchánek (M. Krbec), 19. F. Forman (Němeček), 21. Marek Beneš (Havlas), 25. Langer (Němeček), 37. F. Forman (Buršík), 47. Pěnička (F. Forman), 51. Suchánek (Marek Beneš), 52. Marek Beneš, 53. Marek Beneš (Němeček), 56. Havlas, 56. Besta (Tokoš). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2.

Finsko - Švýcarsko 7:4 (2:2, 1:2, 4:0).

Junioři:

Švédsko - Česko 6:7 (2:1, 2:6, 2:0).