Duše týmu sní o zlatu, historická šance. Zažije nejhezčí dva dny?

PŘÍMO Z MALMÖ | Hraje na sedmém šampionátu. Je duší národního týmu, jeho suverénním rekordmanem. Má už tři medaile. Dva bronzy a stříbro. Ale ta nejcennější placka mu pořád chybí. Florbalový veterán Matěj Jendrišák (35) symbolizuje snahu českého týmu vybojovat o víkendu na šampionátu v Malmö historické zlato. „V mých letech je to moje poslední šance,“ má jasno. V cestě stojí v sobotu od 16 hodin Švédové už v semifinále. Ti zatím na turnaji kulhali, ale pomůže to Jendrišákovi a spol.?

V hledišti mu fandí manželka se dvěma dětmi. I sestra, které má také dva caparty. Všichni na dresech jeho jméno. I nejbližší rodina chce vidět, jak se florbalová ikona na sklonku reprezentační kariéry dočká.

Čekají ho tedy dva nejhezčí dny v národním týmu? Ve 35 letech?

„Doufám v to,“ zasní se útočník, který svoji kariéru spojil právě se Švédskem. Postupně se vypracoval mezi nejlepší hráče planety, stal se nejslavnějším českým vyslancem florbalu. Národní tým už má aktuálně jiné hvězdy, ale Jendrišák je stále nepostradatelnou součástí.

„Nechci se k tomu upínat a zbytečně se dostávat pod tlak. Ale je to něco, v co všichni doufáme. My jsme to navíc podpořili prací a věřím, že to není nereálné,“ popisuje rekordman, který už odehrál za reprezentaci 140 utkání. Nikdo jich nemá víc.

O víkendu ho možná čekají poslední dva. Dva dny, které mohou jeho vzpomínky dostat ještě na jiný level. „Beru to tak, že je to v mých letech a mojí situaci poslední šance vyhrát zlato. Je to něco, co nás všechny žene dopředu. Věříme, že letos to bude ten šampionát, kdy to vyjde,“ přeje si hvězda švédského Linköpingu.

I když je cizinec, slavný tým vede jako kapitán. I to svědčí o tom, jak si ho tam váží. Ale teď jde klubismus stranou. Na řadě je odveta za finále minulého šampionátu před dvěma lety. Češi, natěšení po semifinálovém skalpu Švýcarů (11:3), v boji o zlato narazili.

Tvrdě a bolavě. Švédové je skolili 9:3. Češi v sobě nenašli sílu předvést dva super výkony za sebou. Proto zlaté naděje shořely. Ale ve stylu dokumentu Next step, který mapoval jejich poslední dva roky, jsou reprezentanti přesvědčeni, že tentokrát jsou lépe nachystaní.

V zákulisí je slyšet: Tentokrát mají největší šanci v historii Švédy v boji o finále porazit! Tomu odpovídá i nekomfortní situace, v níž se severský gigant nachází. Na šampionátu spíš kulhá, přes čtvrtfinále s Němci proklouzl až na poslední chvíli. Ještě ve třetí třetině se klepal, když urputný souper držel senzační remízu.

Ale sám Jendrišák tyhle předpoklady mete ze stolu. „Jejich mentální stránka je silná. Tohle nebude hrát roli. A i kdyby byli zranitelní, oni by to nikdy nepřiznali,“ popisuje Jendrišák jejich mentální nastavení. Dřív to hraničilo až s přehlížením.

Ovšem časy se mění. I sami Švédové tuší, že už nejsou tak dominantní. Sice jsou hladoví po třetím titulu v řadě, ale má se za to, že jejich tým je přestárlý. Navíc se ocitl ve válce s národní federací, která koučům oznámila, že ať mistrovství dopadne jakkoliv, u týmu končí.

Což hráče naštvalo a o to víc se semknuli. „Víme, že Češi jsou silní. Mají výbornou generaci. Dřív nebo později nás porazí, ale věřím, že to ještě nebude v sobotu,“ reaguje dlouholetý kouč Niklas Nordén.

Mužstvo kolem odhodlaného Jendrišáka tuší mimořádnou šanci zakončit florbalový víkend zlatem, prvním v historii. Pro florbalového démona by to byla ta nejkrásnější tečka za svojí reprezentační kariérou.

V sobotu se hraje semifinále, v neděli finále. Nebo zápas o třetí místo. Češi udělají maximum pro první variantu.