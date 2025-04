Střešovice v superfinále padly, slaví Mladá Boleslav. Získala čtvrtý titul

Florbalisté Mladé Boleslavi porazili v superfinále Tatran Střešovice 5:2 a získali počtvrté titul. Středočeši, kteří ovládli základní část a dosáhli na Prezidentský pohár, navázali na triumf z let 2018, 2021 a 2022. Tatran opouští trůn po úspěších v minulých dvou sezonách a na 19. titul z 31 dohraných ročníků nedosáhl. Utkání v pražské O2 areně sledovala rekordní návštěva na superlize 14.509 diváků, která překonala 13.541 fanoušků z loňského roku mezi stejnými soupeři. Středočeši získali prémii 250 tisíc korun.

Tatran se ujal vedení v čase 5:57, kdy střelu Jakuba Kolíska od poloviny hřiště tečoval za záda Lukáše Bauera Jonáš Kreysa. Za 42 sekund se opět radoval obhájce triumfu. Petr Majer v přečíslení zužitkoval přihrávku Jakuba Bočka. Střešovičtí za celou první třetinu vystřelili jen dvakrát na branku a z obou případech to byl gól. V 18. minutě snížil z dorážky po střele Michala Sládka Fin Iiro Lankinen.

V čase 24:58 bylo vyrovnáno díky střele Lukáše Punčocháře. V polovině utkání při vyloučení Adama Tlapáka otočil stav další přesně mířeným pokusem z dálky Adama Delong. Za 33 sekund upravil na 4:2 Adama Hemerka, který trefil balonek ze vzduchu po pokusu Filipa Zakonova o dorážku.

Jako nejlepší střelec play off si polepšil na 14 branek. Ve 34. minutě Středočeši ještě navýšili rozdíl. Fin Joakim Lund se dostal před Tomáše Jurca, jeho zakončení se odrazilo od levé do pravé tyče, ale do odkryté branky dorazil balonek Michal Sládek.

Ve 46. minutě hru přerušily problémy s časomírou na kostce a hned po zahájení hry se po rozehrávce standardní situace Milanem Melišem trefil od půlky hřiště o horní tyč Marek Beneš. O chvíli později pomohla Jurcovi po Tokošově ráně horní tyč. V 58. minutě z brejku překonal Jurca Punčochář a svým druhým gólem v utkání vrátil Mladé Boleslavi tříbrankový náskok.

V čase 59:25 se při power play trefil Tomáš Hanák, ale poslední slovo měl dvě vteřiny před koncem do prázdné branky Jakub Vařecha. Mladá Boleslav sezonu zakončila sérií 30 výher a naposledy neuspěla 14. října právě proti Tatranu, kdy na jeho hřišti prohrála 2:6.

Superfinále play off Livesport superligy florbalistů v pražské O2 areně:

Mladá Boleslav - Tatran Střešovice 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 18. Lankinen (Sládek), 25. Punčochář (Fořt), 31. Delong (Suchánek), 32. Hemerka (Zakonov), 34. Sládek (Lund), 58. Punčochář (Sládek), 60. Vařecha (Suchánek) - 6. Kreysa (Jakub Kolísko), 7. Majer (J. Boček), 46. Marek Beneš (Meliš), 60. T. Hanák (Marek Beneš). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 14.509.

Konečné pořadí:

1. Mladá Boleslav, 2. Tatran Střešovice, 3. FbŠ Bohemians, 4. Sparta Praha, 5. 1. SC Vítkovice, 6. FBC Liberec, 7. Chodov, 8. TJ Sokol Královské Vinohrady, 9. FBC Česká Lípa, 10. Kanonýři Kladno, 11. BA Sokoli Pardubice, 12. FBC Ostrava, 13. Karlovy Vary (baráž), 14. Bulldogs Brno (sestup).