Tentokrát slzy po porážce… Hvězda před rekordní návštěvou stála na druhé straně

Před rokem měla na hlavě mistrovský klobouček. Tentokrát byla bez něj, navíc jí po zápase vytryskly slzy. Loni štěstí, letos zklamání. Florbalová hvězda Barbora Husková se z Vítkovic přemístila do Tatranu a v superfinále se postavila právě proti bývalému klubu. Tedy gigantovi, s nímž získala pět titulů. Teď ho toužila skolit… Ale nevyšlo to (2:6). „Věřím, že tahle hořká zkušenost nám pomůže, abychom tady za rok stály se zlatou plackou,“ přeje si jedna z nejlepších hráček ligy. Hrálo se před rekordní návštěvou - 11 728 fanoušků!

Cestou z hřiště se musela na chvíli zastavit, aby se vyplakala. Tak velké zklamání to bylo… Potom už si stoupla před novináře a porážku s favoritem hodnotila s chladnou hlavou.

„Pro mnohé z nás to bylo poprvé, asi se projevila nezkušenost, možná nervozita. Věřím, že tohle je začátek něčeho, za čím si Tatran půjde v příští sezoně,“ přeje si 26letá útočnice, která se v létě postarala o přestup roku. Právě z Vítkovic do Tatranu.

Florbalová kráska, jejíž sociální sítě jsou plné lichotek, svůj nový tým nečekaně dotáhla až do superfinále, kde se střešovický tým utkal právě s jejím bývalým oddílem.

„Bylo to hodně emotivní. Měla jsem na druhé straně hodně kamarádek. Bylo to těžké, ale takhle jsem se prostě minulý rok rozhodla,“ vypočítává Husková, jež s Tatranem zažila báječnou sezonu. Ovládly základní část, vyhrály pohár. Akorát ten poslední krok, nejdůležitější, neudělaly. Vítkovice byly nad jejich síly.

Když o tom mluvila, musela hodně křičet, aby byla slyšet. Protože zrovna v tu chvíli moderátor v hale za vítězky vyhlásil soupeřky, které si šly na pódium pro zlaté medaile. Potřetí v řadě. Pro tým okolo Huskové zbylo stříbro.

Ale i tak může Tatran sezonu považovat za mimořádně povedenou. Až nečekaně. „I přesto, že jsme vůbec nebyly favoritky, tak si myslím, že klobouk dolů předtím, co jsme letos předvedly. Jsem neskutečně pyšná, co jsme letos dokázaly. A doufám, že tahle hořká zkušenost nám pomůže k tomu, abychom tady třeba za rok stály se zlatou plackou,“ přeje si jedna z největších osobností ligy.

Třetí titul v řadě získaly Vítkovice. Fanoušci klubu vytáhli transparent s nápisem: Vítej zlatý hattricku. A potom si kotel užil s hráči vítěznou děkovačku.

„Zní to samozřejmě skvěle, ne každému se to poštěstí. Holky, které to vyhrály třikrát, se musí cítit skvěle, já jsem šťastná, že mi to povedlo dvakrát a doufám, že na to budeme navazovat,“ uvedla vítkovická útočnice Nela Sikorová, věkem ještě juniorka.

Superfinále se hrálo tradičně v O2 aréně a už na ženské vyvrcholení přišla rekordní návštěva (11 728).

Po nich se o titul mezi muži utkávají Mladá Boleslav a Tatran.

Superfinále play off ČEZ extraligy florbalistek v pražské O2 areně:

1. SC Vítkovice - Tatran Střešovice 6:2 (1:1, 0:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 2. Sikorová (Maroszová), 41. Kabelková (Beránková), 42. Zagórská (Rybičková), 50. Sikorová (Lenfeldová), 53. Beránková (Maroszová), 58. Zagórská - 3. Seemanová (Želízková), 47. Seemanová (Husková). Rozhodčí: Patera, Staňková. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 11.728.

Konečné pořadí:

1. 1. SC Vítkovice, 2. Tatran Střešovice, 3. FBC Ostrava, 4. Chodov, 5. FbŠ Bohemians, 6. Bulldogs Brno, 7. FBS Olomouc, 8. FBC Třinec, 9. FBC Liberec, 10. FBC Dobruška, 11. Židenice - baráž.