Překvapení ve futsalové lize. Mělník zaskočil Plzeň, Litoměřice stále v krizi

Mělník doma vyzval Plzeň a nikdo nečekal, že hosté ztratí body, jenže Olympik vyhrál 4:2. „Mělník hrál přesně to, na co jsme hráče připravili před utkáním. Příčinou prohry je jednoznačně nedůraz a neochota podstoupit osobní souboje před bránou soupeře,“ zlobil se plzeňský trenér David Frič.

Za to výhra Mělníka dokonale zapadla do oslav městského vinobraní. „Jsem na kluky hrdý, dnes na hřišti nechali úplně všechno. Vítězství nad Plzní je pro nás obrovsky cenné, moc týmů je o body obírat nebude,“ uvědomoval si domácí kouč Jakub Němec.

Druhé překvapení se zrodilo v Uherském Hradišti, kde domácí Bazooka porazil Litoměřice 4:2. Ve své domácí premiéře tak bodovala naplno a po dvou kolech má tento nováček plný počet bodů. Přitom Litoměřice vedly brzy 1:0.

„Důležité bylo, že jsme ještě do přestávky dvěma trefami Lukáše Křivánka výsledek otočili,“ zdůraznil trenér Bazooky Jaroslav Hastík a pokračoval: „Celému týmu za obětavý a bojovný výkon děkuji a k důležitému vítězství nad favorizovaným protivníkem gratuluji.“

Litoměřický manažer Lukáš Vobecký měl po zápase těžkou hlavu: „Analyzujeme, rozebíráme a stále ztrácíme! Je potřeba vyčistit hlavy a připravit se na úterní televizní utkání proti Chrudimi.“

A právě Chrudim si doma bez problémů poradila s nováčkem soutěže VŠB-TU Ostrava vysoko 11:2. V neděli se pokračovalo v Liberci, kde domácí poprvé v historii bodovali v české nejvyšší soutěži. V severočeském derby porazili Českou Lípu vysoko 7:3. V pondělí pak Helas Brno na domácí palubovce podlehl Teplicím 4:5.

Druhé kolo futsalové ligy se bude dohrávat 12. října, kdy v pražském derby přivítá Sparta ve své hale Slavii. Samotná VARTA futsal liga ale pokračuje již v úterý 18. září, a to duelem před televizními kamerami mezi Litoměřicemi a Chrudimí.

„I když nejsme v dobré situaci a čeká nás dobře hrající Chrudim, tak věřím, že sehrajeme skvěly zápas, který se bude divákům libit. Svým hráčům věřím a jsem přesvědčen, že své kvality v uterním zápase ukážou," doufá trenér Litoměřic Marek Kopecký.

„Zápas s Litoměřicemi je pro nás skvělou příležitostí vyzkoušet si věci z tréninku naostro proti kvalitnímu soupeři. Utkáme se s týmem, který má řadu kvalitních hráčů. Sice měli špatný začátek, ale to na důležitosti zápasu vůbec nic nemění. Budou chtít předvést to nejlepší, ale my taky. Musíme být soustředění a předvést stoprocentní výkon," říká před duelem trenér Chrudimi Felipe Conde.

Výsledky 2. kola VARTA futsal ligy

Chrudim – VŠB Ostrava 11:2

Branky: 1. Slováček, 3. a 13. Bagatini, 11., 12. a 39. Doša, 16., 17. a 23. P. Drozd, 20. R. Mareš, 28. Koudelka – 10. a 30. Chromečka

Uherské Hradiště – Litoměřice 4:2

Branky: 15. a 16. Křivánek, 35. M. Janečka, 39. Čtvrtníček – 6. Krok, 32. Hrubý

Mělník – Plzeň 4:2

Branky: 9. Cabadaj, 13. Zdržálek, 36. a 39. Vokoun – 29. Holý, 39. Abrham

Liberec – Česká Lípa 7:3

Branky: 10. Žoček, 17. a 36. Jiří Šisler, 18. Krasnický, 19. Benek, 23. Bernát, 26. M. Soukup – 7. Havrda, 15. Rott, 40. Kubelka

Helas Brno - Teplice 4:5

Branky: 11. V. Cupák, 21. Poul, 22. Štolba, 28. Matyska - 1. Claudinho, 5., 11., a 17. Baran, 30. Nene

Sparta Praha - Slavia Praha se hraje 12. října od 18:10 hodin.