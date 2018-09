Sparta nováčka nešetřila. Chrudim uspěla v Plzni, slávista Pršič dal pět gólů

Chrudim vyhrála na západě Čech poměrně přesvědčivě 8:4. První půle byla hodně vyrovnaná, za stavu 3:3 neproměnil domácí Kovács svou druhou desítku v zápase, tou první srovnal právě na 3:3. A tak na druhé straně udeřila z desítky Chrudim a vzala si v závěru poločasu zpět vedení. To po pauze postupně navyšovala a na její výhře nezměnil nic ani gól Rešetára z poslední minuty zápasu.

„Očekávali jsme složité utkání proti jednomu z favoritů na titul a očekávání se naplnila. Ligu jsme začali dobře. Zároveň bych rád vyzdvihl skvělou atmosféru v hale a doufám ve více takových zápasů,“ prohlásil trenér Chrudimi Felipe Conde.

Utkání si trochu jinak představoval plzeňský kapitán Lukáš Rešetár, který na západ Čech přišel před sezonou právě z Chrudimi. „První půle ještě byla vyrovnaná. Ve druhé půli jsme bohužel zaspali úvod a byly tam chyby, které Chrudim potrestala. Výsledek je takový hořký.“

V čele soutěže je po prvním kole Sparta, která už v úterní předehrávce nastřílela třináct branek Liberci. „Rychlými čtyřmi góly v úvodní desetiminutovce jsme utlumili snahu soupeře o tlak i jeho bojovnost. Hosté si podle mě uvědomili, že v zápase na body nejspíše nedosáhnou a ze svého nasazení polevili. Utkání jsme ale určitě nedohrávali nějak laxně. Chtěli jsme hrát na sto procent až do konce,“ uvedla slovenská posila Sparty Tomáš Drahovský, který přispěl k vysokému vítězství 13:1 třemi góly a čtyřmi asistencemi.

Konkurenční Slavia si vedla také dobře. Doma porazila Helas Brno 7:3. Pět branek vstřelil sešívaný Marko Pršič. „Mám radost, zvládli jsme velice důležitý první zápas, doufám, že v dalších utkáních takový výkon zopakujeme a budeme se ještě zlepšovat. Jsem rád, že jsem dal pět branek, ale trochu mě znervóznilo, když mi kapitán Homola už během zápasu říkal, kolik za to budu muset zaplatit do kasy. Bylo by fér, kdyby mi to řekli předem, asi bych víc nahrával,“ smál se srbský reprezentant v barvách Slavie.

Tomáš Drahovský a Pimpolho se radují z gólu do sítě nováčka nejvyšší futsalové soutěže z Liberce





5 zobrazit galerii

Výsledky 1. kola VARTA futsal ligy

Sparta Praha – Liberec 13:1 (7:0)

Branky: 4., 15. a 22. Drahovský, 6., 19. a 23. Seidler, 7. Pimpolho, 9. Novak, 17. a 27. Hrdina, 25. a 36. Grbeša, 39. Amrani – 26. M. Soukup

Česká Lípa – Litoměřice 2:2 (0:1)

Branky: 34. Rott, 40. Fichtner – 19. Hrubý, 36. Fabricio

Slavia Praha – Helas Brno 7:3 (4:1)

Branky: 8. a 36. Krasnič, 9., 17., 19., 30. a 36. Pršič – 18. Špička, 33. Sznapka, 34. Mužík

Plzeň – Chrudim 4:8 (3:4)

Branky: 1. Vnuk, 12. Abrham, 16. Kovács, 40. Rešetár – 1. a 30. Éverton, 2. D. Drozd, 7. Koudelka, 18. Bagatini, 23. a 29. P. Drozd, 32. Doša

VŠB-TU Ostrava – Uherské Hradiště 1:3 (0:3)

Branky: 22. Kyselák – 1. Křivánek, 4. M. Janečka, 17. Šipka

Teplice – Mělník 6:2 (2:1)

Branky: 6. a 32. Nene, 13. a 40. Claudinho, 34. a 39. Černý – 17. Jemeljanov, 37. Vokoun