Teplice zdolaly Plzeň a stále neztratily ani bod, Slavia a Chrudim si zastřílely

Zraky fanoušků se v 6. kolo nejvíce upíraly na zápas v Teplicích, kam přijela Plzeň. Otázkou bylo, zda domácí Svarog udrží svou stoprocentní bilanci a první příčku. To se povedlo a Severočeši zvítězili 3:0.

„Na zápas jsme byli dobře připravení a jsem rád, že se nám podařilo prodloužit vítěznou šňůru. Podařilo se nám ustát emoce a po zásluze zvítězit. Chtěl bych poděkovat divákům za skvělou kulisu, byli naším dalším hráčem,“ vzkázal teplický Jiří Baran.

Plzeňského kouče Davida Friče mrzely neproměněné šance. „V první řadě bych chtěl pogratulovat soupeři k vítězství. Byl to zápas o prvním gólu, my jsme promrhali výhodu desetimetrového kopu a obrovskou šanci na konci první půle. Od začátku sezony se trápíme s koncovkou, a to nás stojí body," uvědomoval si.

Výsledky 6. kola VARTA futsal ligy:

Teplice – Plzeň 3:0

Branky: 22. Carlos, 37. Claudinho, 38. Jairo

Slavia Praha - VŠB-TU Ostrava 10:2

Branky: 5. a 29. Směřička, 11. vlastní, 14., 39. a 40. Jošt, 16. Dodo, 27. a 27. Krstevski, 40. Krasnič – 9. L. Kundrátek, 40. Janita

Helas Brno – Česká Lípa 5:1

Branky: 21. V. Cupák, 32. D. Cupák, 33. Mužík, 33. Ovčačík, 34. Lidmila – 10. Fichtner

Liberec – Chrudim 1:12

Branky: 35. Soukup – 6. Koudelka, 7. a 37. Éverton, 9. a 14. a 30. D. Drozd, 18., 28. a 39. P. Drozd, 19. Max, 32. M. Mareš, 37. Éverton, 38. Felipe

Mělník – Uherské Hradiště 6:5

Branky: 10. Hochman, 17. a 36. Čácha, 21. 27. a 34. Gabčo – 9. a 38. Outrata, 11. Křivánek, 12. Janečka, 25. Sopůšek