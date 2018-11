Teplice se trápily s Ostravou. Plzeň smetla Liberec, Sparta i Chrudim vyhrály

Stejným výsledkem 9:0 vyhrála také pražská Sparta na palubovce České Lípy. Hattrickem se ke konci zápasu zaskvěl Michal Seidler. „V České Lípě jsme splnili povinnost a zvítězili. Hned v úvodu jsme si vytvořili mnoho šancí, které jsme ale neproměnili. Musím říct, že domácí v první půli docela dobře bránili, chodili do brejků a vytvořili si i pár šancí,“ hodnotil zápas útočník pražanů Seidler.

Totožný výsledek ukořistil i ERA-PACK Chrudim, který tak dokonale zvládl generálku před Ligou mistrů. Mělnický Olympik se do vážnějších příležitostí nedostal. „Opět nám chyběli skoro všichni hráči základní sestavy a ve druhém poločase bylo znát, že hráči B týmu a juniorky nemají s takto těžkými zápasy zkušenosti. Hlavně fyzicky to pro ně bylo hrozně těžké utkání,“ uznal kouč Středočechů Jakub Němec.

„Kluci odehráli excelentní zápas. Již v prvním poločase jsme si vytvořili velké množství brankových příležitostí, které jsme ale nedokázali dobře zakončit. Koncovku jsme zlepšili po pauze a skóre výrazně navýšili,“ pochvaloval si po zápase výkon svých svěřenců trenér Chrudimi Felipe Conde.

Teplice očekávaly v Ostravě hladké vítězství, ale ještě chvíli před koncem prohrávaly s posledním týmem tabulky 2:3. Nakonec však třemi góly při power play výsledek otočili. „Mě a celý tým mrzí, že jsme nedokázali udržet vedení 3:2. Dostali jsme dva slepené góly a víceméně bylo po zápase. Teplice si to už zkušeně pohlídaly,“ litoval autor dvou branek VŠB Kamil Půda. „Z naší strany nezvládnuté utkání. Od začátku jsme k zápasu přistoupili lehkovážně a podle toho vypadal vývoj skóre. Měli bychom se nad sebou zamyslet, příště by se nám to mohlo vymstít, takhle se hrát nedá,“ uvědomoval si po zápase teplický Jiří Baran.

Tři body vybojovala doma také Plzeň, která udolala Liberec vysoko 11:4. V jihomoravském derby naopak padly jen dvě branky. Domácí Uherské Hradiště remizovalo s Helasem Brno 1:1. „V dnešním utkání šla futsalová krása stranou, bojovnost předčila kreativitu, a proto nebyl zápas pro oko diváka moc atraktivní. Specifické prostředí v Hradišti bude nepříjemné pro každého soupeře, a proto bod bereme,“ řekl brněnský lodivod Tomáš Galia.

Výsledky 7. kola VARTA futsal ligy

Chrudim – Mělník 9:0

Branky: 6. R. Mareš, 15. Max, 21., 27. a 35. Éverton, 28. Bagatini, 30. Doša, 30. P. Drozd, 38. vlastní

Uherské Hradiště – Helas Brno 1:1

Branky: 17. M. Janečka – 7. Sznapka

Plzeň – Liberec 11:4

Branky: 4., 16. a 31. Turek, 10., 21. a 35. Holý, 11. a 23. Vnuk, 17. a 37. Kovács, 33. Sláma – 14. M. Soukup, 27. Němec, 29. a 30. Benek

VŠB-TU Ostrava – Teplice 3:5

Branky: 17. a 19. Půda, 29. Kyselák – 6., 8. a 40. Ramos, 35. Jairo, 36. Claudinho

Česká Lípa – Sparta Praha 0:9

Branky: 17. a 25. Novak, 19. Drahovský, 27. a 29. Amrani, 28. Hrdina, 30., 36. a 37. Seidler