Chrudim hostí elitní fázi Ligy mistrů. Conde: Favoriti nejsme, na postup máme

Úřadujícího českého futsalového mistra Chrudim čeká v tomto týdnu událost, na kterou se připravuje prakticky už od zahájení letní přípravy. Skupina Elitní fáze Ligy mistrů. Účast v ní si Chrudimští vybojovali v Main round, ze které postoupili z druhého místa za španělským gigantem Interem Movistar.

Krátce na to se Východočeši dozvěděli, že budou pořadatelem jedné ze skupin elitní fáze, a tak se ve dnech od 14. do 17. listopadu utkají na chrudimském zimním stadionu s Kairatem Almaty, Pescarou a Lidou.

„Přesně před měsícem jsme se dozvěděli o našem pořadatelství. Na přípravy jsme tedy neměli příliš času. V noci z pondělí na úterý se musí připravit celá aréna,“ prozradil ředitel turnaje Tomáš Hamsa. „Věříme, že diváci budou mít o akci zájem a že na každý zápas přijde minimálně tisíc fanoušků," přeje si.

Chrudimští futsalisté budou bojovat o postup mezi nejlepší čtyři evropské týmy, do tzv. Final four. (pozn. redakce: postupuje pouze vítěz skupiny) „Popravdě favoriti nejsme, ale myslím si, že máme velmi dobrou šanci na postup. Důležité je jít zápas od zápasu. Budeme se snažit první utkání vyhrát a připravit se postupně na další zápasy. Za poslední dva roky jsme ukázali, že můžeme hrát velmi dobré duely i s nejlepšími evropskými celky. Nyní očekáváme, že to ukážeme i v domácím prostředí,“ uvedl trenér ERA-PACKu Felipe Conde.

Ten přípravu na „turnaj“ nepodcenil a řádně nastudoval hru protivníků. „Nedokážu vyčíslit, kolik času jsem strávil sledováním soupeřů. Začal jsem dva dny po příjezdu ze Srbska z Main round. Nejvíce informací mám o Kazaších a Italech. Trávím tím zhruba čtyři hodiny denně každý den v týdnu,“ prozradil.

Boje o postup do Final four zahájí Chrudim zápasem s běloruskou Lidou. „Těžko si vybírat, s kým hrát první zápas. Žádný soupeř není lehký. Kvalita hráčů všech týmů je vysoká, takže je jedno s kým začínáme. Myslím si, že Lida je tým, který má rychlé hráče vyššího vzrůstu, kteří jsou dobře silově založení. Celkově je běloruský tým hodně podobný tomu našemu,“ poznamenal Conde.

A co řekl k dalším soupeřům? „V italském celku bude pro diváky příjemné sledovat brankáře Mammerellu, jednoho z nejlepších gólmanů na světě. Dále pivota Lukaiana, která je reprezentant Brazílie, což samo značí jeho kvalitu. Dále mají řadu hráčů z italského národního týmu, který patří k nejlepším v Evropě. V Kairatu je hvězdou týmu brankář Higuita, dále řada futsalistů z brazilské ligy jako Taynan či Edson,“ vyjmenoval chrudimský stratég.