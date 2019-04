Bitva Slavie s Plzní i série s velkými favority. Startuje futsalové play off | iSport.cz

„Máme za sebou velmi zajímavou základní část, která přinesla plno parádních utkání i se zaváháními favoritů. Což dělá sport krásným. Velkým překvapením je zajisté celkové vítězství Teplic, které dokázaly v posledním kole uhájit prvenství díky výhře nad Chrudimí. Východočeši naopak v tabulce klesli za Spartu a titul budou v play off obhajovat z třetího místa,“ řekl k první části sezony PR manažer Svazu futsalu Michal Pavlík. „Pozitivní je také to, že si vyřazovací boje zahrají poprvé v historii týmy Mělníka a České Lípy.“

Play off VARTA futsal ligy odstartuje už v úterý 2. dubna ve 20 hodin soubojem Slavie s Plzní. „Všichni se na vyřazovací boje těšíme. Jak se říká, play off je úplně jiná soutěž a může přinést zajímavé výsledky. Za sebe se hodně těším na čtvrtfinále mezi Slavií a Plzní, to je série, kterou může klidně rozhodnout až pátý zápas. Vzhledem k vítězství Teplic v základní části může už v semifinále dojít na reprízu finále z minulé sezony a dvou posledních pohárových finále mezi Spartou a Chrudimí. Což jak ukázaly vzájemné zápasy v tomto ročníku, kdy každé z mužstev vyhrálo v domácím prostředí 3:2, může být série, která bude ozdobou celého play off,“ uvedl Pavlík.

Čtvrtfinále očima Adama Procházky, redaktora iSport.cz:

Svarog Teplice (1.) – Helas Brno (8.)

V této sérii je pro mě favorit jasný. Teplice mají za sebou fantastickou základní část, tým drží při sobě, mají výbornou partu a jdou za svým cílem. I proto očekávám u této série rychlý průběh a výhru Svarogu 3:0 na zápasy.

Se vší úctou k Brněnským si myslím, že ti mají už splněno. Jedním z jejich cílů bylo zachránit se v nejvyšší soutěži, což se povedlo, a play off je příjemným bonusem. Se Severočechy to ale bude s velkou pravděpodobností konečná.

Teplice svou sílu ukázaly už v úvodu ligy, když ve 3. kole na domácí palubovce porazily ambiciózní Spartu (7:3). Poctivě sbíraly výhru za výhrou a zvládly i rozhodující moment základní části – v posledním kole porazily v přímém souboji o první místo Chrudim (2:1).

Hráč série

V týmu mnou favorizovaného Svarogu je několik cizinců, přesto za hlavní stavební kámen považuji kapitána Davida Černého. Nejen, že přispěl v základní části 15 góly a pěti asistencemi (a to odehrál jen 12 zápasů), ale je pravým lídrem. Na začátku roku 2019 Svarogu kvůli zranění chyběl a na jeho výkonech to bylo znát – viz prohra na Spartě 1:7. Ačkoliv je mu teprve 23 let, bude podle mě hráčem, který potáhne Teplice k postupu do semifinále.

Sparta Praha (2.) – Démoni Česká Lípa (7.)

Stejně jako v prvním případě, i zde je pro mě favorit na postup jasně daný. Je jím jednoznačně Sparta, která v roce 2019 neztratila ani bod a dokázala se prokousat na druhé místo – i díky výhrám nad hlavními konkurenty Teplicemi a Chrudimí. Její útočná síla je obrovská, o čemž svědčí 194 nastřílených branek ve 20 zápasech základní části.

Také výsledky vzájemných zápasů s Démony hovoří jasně. Sparta vyhrála v České Lípě 9:0 a doma 11:0. Českolipští tak budou pravděpodobně v sérii plnit spíše roli sparing partnera a vzhledem k posledním výsledkům Pražanů, kteří zakončili sezonu dvěma duely s celkovým skóre (37:8), budou usilovat zejména o čest. Třeba se dostaví překvapení, ale čekám, že série skončí výhrou Sparty 3:0.

Hráč série

Těžko vybírat z hvězdami nabitého kádru pražské Sparty jednoho hráče. Jména jako Angellot, Wilde, či chorvatské duo Grbeša, Novak ukazují velkou sílu. Hlavním tahounem ale podle mě bude Michal Seidler. Touží po českém titulu, který mu ve sbírce chybí, snad více, než kdokoliv jiný, a udělá vše pro to, aby ho získal.

ERA-PACK Chrudim (3.) – Olympik Mělník (6.)

Obhájce titulu sice neprožil ideální závěr základní části, když z posledních tří zápasů vybojoval pouze bod za remízu se Slavií 3:3 (jinak prohry na Spartě a v Teplicích), přesto jsou pro mě Chrudimští dalším velkým favoritem na postup mezi čtyři nejlepší týmy.

Na druhou stranu Mělník nemá co ztratit. Bude hrát play off poprvé v historii a proti favorizovaným Východočechům se bude chtít vytáhnout. Zejména v domácí hale je Olympik velmi nepříjemný soupeř, což pocítily v základní části týmy jako Sparta a Plzeň, které zde porazil. I proto si myslím, že může Mělník obhájci titulu před svými diváky zatopit. Chrudim má ale zkušený tým a přesto, že očekávám vyrovnanější duely, než v předchozích dvou sériích, tuším i zde stav 3:0 na zápasy pro ERA-PACK.

Hráč série

I zde budu vybírat z kádru favorita. Prim bude podle mě hrát v této sérii Brazilec Max. Několik let patří k hlavním chrudimským tahounům. Sice neprožil bodově tak úspěšnou základní část jako v minulé sezoně, ale čekám, že v play off znovu ukáže své kvality a výrazně přispěje k postupu ERA-PACKU.

Slavia Praha (4.) – Interobal Plzeň (5.)

Tahle série bude parádní. Ať už se bude hrát na tři, nebo pět zápasů. Čekám bitvu o každý metr palubovky. Oba týmy mají ambice postoupit. Slavia šla do sezony s opatrností, hodně obměnila kádr a obrazně řečeno bylo jejím mottem: „Uvidíme, co sezona přinese." Kdoví, ale může to být černý kůň soutěže.

Pro Plzeň je aktuální ročník pokračováním určitého plánu a snahy o to, dostat se do finále, potažmo vybojovat titul. Nicméně sezona neprobíhala až tak podle plzeňských představ. Osobně si myslím, že se všichni v Interobalu viděli po základní části přeci jen alespoň o jednu dvě příčky výše.

To je ale minulost. Teď je tu play off a všichni začínají od nuly. Tým trenéra Davida Friče bude zajisté spoléhat na obrovské zkušenosti dlouholetého kapitána české reprezentace Lukáše Rešetára. Slavia naopak na sílu svých zahraničních opor v čele se srbským kanonýrem Markem Pršičem. Tipovat postupujícího v této sérii je těžké a možná i zrádné, nicméně si myslím, že do semifinále postoupí Slavia, a to výsledkem 3:2 nebo 3:1 na zápasy.

Hráč série

Ačkoliv na postup tipuji Slavii, bude podle mě hráčem série Lukáš Rešetár. Dokáže sám rozhodovat důležité zápasy a bude záležet jen na Slavii, jak zvládne kapitána Plzně pokrýt.

Program 1. zápasů čtvrtfinále play off