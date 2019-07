Futsalová Sparta zná soupeře v Lize mistrů. Seidlera čeká pikantní duel | iSport.cz

Futsalová Sparta již zná jména možných soupeřů pro základní skupinu Ligy mistrů. Jeden z nich už je jistý stoprocentně, Rekord Bielsko-Biala, jehož kapitánem je český reprezentant Jan Janovský. Duel s ním bude mít pikantní nádech pro sparťanského kapitána Michala Seidlera. Ten do Sparty před rokem přišel právě z tohoto celku, se kterým získal i polský titul.

„Abych řekl pravdu, tak jsem byl z devadesáti procent přesvědčený, že právě Rekord do skupiny dostaneme. Jak se říká, je to zákon schválnosti,“ uvedl pro iSport.cz Seidler. „Je to velmi silný tým, na který se musíme pořádně připravit. Pro mě osobně to bude pikantní zápas, ale hraji momentálně za Spartu a určitě budu chtít vyhrát. Hned po losu mi někteří kluci z Rekordu psali a trošku jsme se hecovali. Tak snad to pro nás dopadne dobře a vyhrajeme,“ věří.

Na jména zbylých dvou soupeřů si sparťané musejí počkat. Budou jimi postoupivší ze skupin předkola (preliminary round). První vzejde ze skupiny C, do níž patří rumunský Imperial Wet, švýcarská Minerva, řecký AEK a irský Blue Magic Dublin. Druhý pak ze skupiny F, do které bývalý fotbalový reprezentant Argentiny a hráč Barcelony, Realu Madrid či Benfiky Lisabon Javier Saviola vylosoval maltský Luxol, norský Sjarmtrollan Idrettslag, moldavské Dinamo Kišiněv a Fiorentino ze San Marina.

„Myslím si, že ve skupině C budou velmi silní Rumuni, kteří podle mých informací výrazně posílili. Takže podle mě postoupí právě oni,“ předpokládá Seidler.

Kuriózní by pro Spartu byla situace, kdyby se do main round probojovala Minerva. V jejím dresu vybojoval v minulé sezoně švýcarský titul sparťan Antonín Hrdina, který se následně vrátil do pražského celku a získal s ním titul i v České republice. Podle informací iSport.cz by měl Hrdina navíc do švýcarského celku znovu odejít a mohl by tak v Lize mistrů narazit na své kolegy ze Sparty.

Podobné je to u týmu Luxol ze skupiny F, ve kterém v minulosti působil Chorvat Kristijan Grbeša, který aktuálně hraje ve Spartě. „Myslím, že v této skupině budou Malťané hlavními aspiranty na postup. Mají v kádru šikovné Brazilce, a proto bych favorizoval právě je,“ konstatoval Seidler.

Jména zbylých dvou soupeřů se český mistr dozví 1. září. Skupinu main round následně bude v Praze hostit v termínu od 8. do 13. října. „To, že nás UEFA vybrala mezi pořadatelské týmy, je určitě dobře pro český futsal. Myslím si, že Praha je krásné město a týmům i rozhodčím se tu bude určitě líbit. Věřím, že pořadatelství zvládneme,“ dodal na závěr kapitán Sparty.