Futsal nespí. Plzeň hledá kouče, Teplice stříbro nabudilo. Sparta před LM posílila | iSport.cz

Od korunovace mistra uběhl více jak měsíc. Kluby VARTA futsal ligy si však moc neodpočinuly. Během června ladily své kádry, aby byly připravené na prázdninový start letní přípravy. My vám nabízíme ohlédnutí za největšími změnami v české nejvyšší futsalové soutěži. Jaké posily kluby přivedly do svých řad a co se odehrálo na trenérských postech?