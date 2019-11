Sparta odletěla na Ligu mistrů. Těší se na Barcelonu. Duel s ní může rozhodnout | iSport.cz

Na tenhle okamžik čekali. Futsalisté Sparty vyrazili do běloruského Minsku, kde v elitní fázi Ligy mistrů zabojují o postup do Final 4. Čekají je souboje s vysněným soupeřem Barcelonou, domácím Minskem a ukrajinským Chersonem. Podaří se českému mistrovi při premiérové účasti v nejprestižnější klubové soutěži uspět?

Prošli nástrahami skupiny v předkole i hlavní fázi a nyní futsalisty pražské Sparty čekají zápasy elitní fáze Ligy mistrů. Libeňský celek se v běloruském Minsku kromě domácího výběru utká s ukrajinským Chersonem, ale také věhlasnou Barcelonou. „Všichni se moc těšíme. Přeci jen jsme celý rok pracovali, abychom se do této fáze dostali. Nyní už je jen na nás, co tam předvedeme,“ uvědomuje si kapitán Sparty Tomáš Drahovský.

Sparťané vstoupí do elitní fáze právě bitvou se španělským gigantem (ve středu 20. listopadu v 15 hodin). Zápas bude pro hráče českého celku nejen svátkem a pikantní konfrontací, ale pro dvojici Wilde, Drahovský bude mít i další zajímavý nádech.

První jmenovaný, brazilská hvězda a dvojnásobný mistr světa, v katalánském velkoklubu v minulosti působil a dokonce je stále jeho historicky nejlepším střelcem. Slovenský univerzál, který hrál ve španělské lize za Cartagenu, zase rád vzpomíná na to, jak Barceloně nastřílel hattrick.

Mnoho z nás si Barcelonu do skupiny přálo, včetně mě, mám na ni pěkné vzpomínky ze svého působení ve Španělsku. Barcelona bude obrovský favorit na postup, ale my se rozhodně nevzdáváme a jdeme se pobít o co nejlepší výsledek. Pro nás to bude nejdůležitější zápas ve skupině, který může o všem rozhodnout,“ myslí si Drahovský.

Kapitán Sparty si však uvědomuje, že ani zbylá utkání nebudou snadná. „Domácí Minsk, který má v kádru několik zkušených legionářů, bude, navíc s podporou fanoušků, hodně nepříjemný soupeř. Stejně tak ukrajinský mistr Cherson, který v předešlé fázi dokázal uhrát remízu s Benfikou Lisabon, která patří mezi top futsalové týmy. Cherson má skvělého trenéra, který je dokáže na těžké zápasy připravit. I my jsme ale dobře připravení a věřím, že se nám v elite round podaří uspět,“ doufá kapitán Sparty.

Program skupiny D Elite round Ligy mistrů

Středa 20.11.2019

15:00 | Barcelona - Sparta

17:30 | Minsk - Cherson

Čtvrtek 21.11.2019

15:00 | Cherson - Barcelona

17:30 | Minsk - Sparta

Sobota 23.11.2019

10:00 | Sparta - Cherson

12:30 | Barcelona - Minsk