Sparta porazila Plzeň a je první. Slavia předvedla parádní obrat | iSport.cz

Sparta bojovala s Plzní o první místo v průběžné tabulce. Západočeši vedli 2:0, ale nakonec utkání opanovali Pražané, když zvítězili 6:2. Domácí druhou polovinu utkání dohrávali bez zraněného nejproduktivnějšího hráče ligy Tomáše Vnuka.

Dobrá zpráva pro plzeňský, ale i český futsal je, že zranění Vnuka po pádu na rameno není vážné. „Byl jsem na rentgenu a nic zlomeného nemám. Ani vyhozené to nebylo. Zřejmě jen naražené, snad to nebude nic vážnějšího. Ještě mě čeká vyšetření ve středu. To jsem mohl klidně dohrát,“ vtipkoval v pondělí Tomáš Vnuk.

„Za stavu 2:0 pro domácí hned na začátku zápasu jsem byl tak naštvaný na některé kluky, že jsem si říkal, že taktická příprava před cestou do Plzně byla úplně zbytečná! Ukážeme si na videu jediné dvě věci, které Plzeň hraje, a přesně z těch situací dostaneme góly. Na druhou stranu jsem byl v klidu, protože znám sílu svého týmu a potvrdilo se to po obratu z 0:2 na 6:2. Stačilo dát kontaktní gól, abychom se vrátili zpět do hry a pak už bylo jen otázkou času, kdy ovládneme zápas,“ řekl trenér Sparty Beni Simitči.

Slavia v repríze semifinále z minulé sezony porazila díky skvělému obratu z 0:4 na 6:5 Teplice. Svěřenci trenéra Ivana Božoviče takový impuls potřebovali jako sůl. „Dostali jsme na začátku čtyři branky, prohrávali jsme a museli něco změnit. O přestávce jsme si to v kabině vyříkali, něco si řekl trenér, slovo si vzali i starší hráči a do druhého poločasu to přineslo ovoce. Každý si musí sáhnout do svědomí, jestli takové chyby musíme dělat,“ řekl po utkání slávista Radim Záruba, který zápas rozhodl v poslední minutě z penalty: „Původně jsem na ni nechtěl, byl jsem faulovaný, ale kluci mi věřili, tak jsem do toho šel. Zavřel jsem oči a snažil se trefit místo, které jsem si vybral, vyšlo to, jsem za to rád.“

Teplice prohrály finále poháru se Spartou a teď i zápas se Slavií. „Těžko se mi k utkání něco říká, nezvládli jsme v hlavě přístup k druhému poločasu, šli jsme do něj, jako by se už nemohlo nic stát. Tohle se už nesmí opakovat,“ zlobil se teplický futsalista Jiří Novotný.

Své duely zvládly i Chrudim nebo Vysoké Mýto. České Budějovice remizovaly s Mělníkem a Liberec s Helasem Brno. „Remízu nakonec bereme, bod je vzhledem k vývoji zápasu spravedlivý pro obě strany,“ uvedl brněnský gólman Andrej Mykytjuk.

Výsledky 11. kola VARTA futsal ligy

Slavia Praha – Svarog Teplice 6:5 (1:4)

Branky: 15. Záruba (Homola), 22. Záruba, 24. Radovanovič, 32. Jošt (Záruba), 39. Radovanovič (Sláma), 39. Záruba (pen.) – 2. Baran (Teka), 5. Novotný (Litvinov), 6. Ossorio (Černý), 9. Černý (Teko), 29. Djaelson (Tato).

Nejzbach Vysoké Mýto – Tango Hodonín 10:3 (4:2)

Branky: 14. Kubát (Merkl), 16. Mach (Vladyka), 19. Štanglica (Mach), 19. Mach (Novák), 25. Merkl (Jiráský), 28. Vladyka, 29. Novák (Jiráský), 34. Štanglica (Merkl), 36. Jiráský (Novák), 37. Mach (Novák) – 17. Buršík (10 m kop), 18. Leasure (Sopůšek), 27. Sopůšek (Buršík).

Démoni Česká Lípa – ERA-PACK Chrudim 1:7 (0:5)

Branky: 21. Rott – 3. Pavel Drozd (David Drozd), 5. Drozd (Éverton), 11. Éverton (Pavel Drozd), 15. Koudelka (David Drozd), 20. Pavel Drozd (Duio), 24. Pavel Drozd (Éverton), 26. David Drozd (Slováček).

FTZS Liberec – Helas Brno 2:2 (1:1)

Branky: 15. Henzl (Benek), 27. Benek – 1. Mužík, 33. Poul.

Interobal Plzeň – Sparta Praha 2:6 (2:3)

Branky: 2. Holý (Kovács), 7. Vnuk (Kovács) – 8. Rick (Amadeu), 14. Novak (Kocič), 20. Novak (Drahovský), 22. Wilde (Kocič), 27. Seidler (Drahovský), 35. Brahimi (Wilde).

Dynamo České Budějovice – Olympik Mělník 4:4 (3:0)

Branky: 4. Radouch (pen.), 5. Jasanský (Hačka), 9. Radouch (Hačka), 28. Benát (Lengyel) – 21. Gabčo (Hrdina), 30. Vokoun (Nečas), 31. Vokoun (Gabčo), 31. Vokoun (Gabčo).

Program 12. kola VARTA futsal ligy

Pátek 20. prosince:

Vysoké Mýto – Slavia Praha (20:00)

Teplice – Chrudim (20:00)

Česká Lípa – Helas Brno (20:30)

Sobota 21. prosince:

České Budějovice – Sparta Praha (19:00)

Plzeň – Hodonín (20:00)

Neděle 22. prosince:

Liberec – Mělník (19:30)