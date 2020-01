Slavia pod novým trenérem dostala výprask, futsalovou ligu vede trio týmů | iSport.cz

Západočeši nakonec deklasovali Pražany vysoko 7:1 a dál společně se Spartou a Chrudimí vedou tabulku se shodným počtem 34 bodů.

„Důležitý byl hlavně první gól, který nám pomohl a Slavii trochu rozklížil. Velmi dobře jsme bránili a nepouštěli Slavii do větších šancí. Jsem rád, že se dneska výborně zapojili naši mladí kluci, Lukáš Lecjaks v bráně odchytal velmi dobře a Tomáš Buchta odehrál skvělý zápas,“ chválil plzeňský kouč Marek Kopecký.“

Nový trenér Slavie měl po utkání zamotanou hlavu: „Udělali jsme strašně moc individuálních chyb, které rozhodly o výsledku. Dalším problémem bylo nevyužívání šancí, ještě při power play jsme měli dvě šance a mohli se vrátit do zápasu, bohužel jsme je neproměnili.“

Na druhé straně Prahy se slavilo. Sparta porazila doma Liberec 11:4 a vstoupila do roku 2020 vítězně. Východočeská Chrudim musela pro tři body cestovat do Brna. Domácí Helas porazila vysoko 7:1 a i ERA-PACK se udržel na čele. „Kluci odvedli dobrou práci a udrželi zápas pod kontrolou. Řada z nich však ztratila rytmus a v zakončení se mýlila více než je u nich obvyklé. Ale to jsem po vánoční pauze očekával,“ usmíval se chrudimský trenér Felipe Conde.

Hodně se zdramatizoval boj o záchranu i o play off. Hodonín porazil v televizním utkání České Budějovice 3:1. Zůstává sice dál poslední, ale na předposlední Liberec ztrácí jen 4 body. A právě 11. místo je také sestupové. Severočeši mají však dva body na 7. místo zaručující play off. Tak moc je tabulka na spodku našlapaná.

Sestupové vody rozvířil nejvíce vynořující se Mělník, který doma porazil Českou Lípu 9:3 a zamíchal karty úplně jinak. „Zápas jsme nezvládli. Po vyloučení našeho brankáře, který nás poslal do třech v poli, nám soupeř odskočil o dvě branky a z naší strany už to byla křeč o zvrácení výsledku. To se nepovedlo a z křeče pramenily chyby, které soupeř trestal. Nedá se nic dělat, jsme ve hře o záchranu, musíme se koncentrovat a připravit na další důležitá utkání,“ bědoval trenér České Lípy Karel Kruliš.

Výsledky 13. kola VARTA futsal ligy

FC Tango Hodonín – SK Dynamo PCO České Budějovice 3:1 (0:0)

Branky: 21. Doubravský, 30. Sopůšek (Doubravský), 37. Sopůšek (Doubravský) – 31. Hačka (Hric).

Helas Brno – FK ERA-PACK Chrudim 1:7 (0:3)

Branky: 34. vlastní – 2. Doša (Koudelka), 7. Slováček (D. Drozd), 9. D. Drozd (Koudelka), 25. Doša (D. Drozd), 38. P. Drozd (Duio), 39. vlastní, 40. D. Drozd (Éverton).

AC Sparta Praha – FTZS Liberec 11:4 (5:3)

Branky: 2. Wilde (Drahovský), 3. Amadeu (Drahovský), 10. Amadeu (Wilde), 19. Kocič (Drahovský), 20. Drahovský (Amadeu), 22. Seidler (Rick), 32. Amadeu (Kocič), 37. Drahovský (Seidler), 38. Rick (Drahovský), 38. Kocič (Drahovský), 39. Wilde (Amadeu) – 10. Rumler (Vrabec), 13. Benek (P. Bína), 15. Vrabec (Šisler), 40. Rumler (M. Bína).

SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 1:7 (0:2)

Branky: 30. Leovski (Záruba) – 7. Vnuk (Holý), 16. Kovács (Kozár), 25. Havel (Vnuk), 28. Kovács (Štrajt), 38. Buchta (Havel), 39. Buchta (Zdráhal), 40. Kovács (10 m kop).

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – Svarog FC Teplice 0:3 (0:1)

Branky: 11. Černý (Novotný), 34. Litvinov (Černý), 40. Černý.

SK Olympik Mělník – FC Démoni Česká Lípa 9:3 (1:2)

Branky: 13. Gabčo (Vokoun), 22. Vokoun (Gabčo), 27. Vokoun, 29. Hrdina (Gabčo), 35. Nečas (Hrdina), 38. Hrdina, 39. Hrdina, 40. Mareš, 40. Mareš – 15. Fichtner (Havrda), 18. Rott, 38. Abrhám (Fichtner).

Program VARTA futsal ligy

Čtvrtek 16. ledna: Plzeň – Teplice (18:00, živě ČT Sport), 20:00 Chrudim – Mělník.

Pátek 17. ledna: Česká Lípa – Sparta Praha (20:30). Neděle 19. ledna: České Budějovice – Slavia Praha (19:00), Liberec – Hodonín (19:30).