Konec futsalu, vítězem ligy Chrudim. Sparta nesouhlasí, ukazuje na hokej | iSport.cz

Vítězem ročníku s právem účasti v příští sezoně Ligy mistrů byla vyhlášena Chrudim. Do druhé ligy sestoupily Hodonín a Vysoké Mýto. Z druhé ligy naopak postoupily Rapid Ústí nad Labem a SK UP Olomouc.

„Mě osobně mrzí, že jsme soutěž nemohli dohrát. Všichni ale víme, že zdraví je na prvním místě. Titul má pro tento rok Chrudim. Play off mohlo být velmi zajímavé a i my jsme se chtěli poprat o titul. Doufám, že začátek další sezony začne podle plánu a tohle všechno už bude brzy za nám,“ řekl kapitán teplického Svarogu David Černý pro klubový web.

Ligoví zástupci ve výkonném výboru vyzvali ještě před zasedáním kluby k vyjádření ve formě korespondenčního Grémia. Výsledek hlasování? Deset z 12 prvoligových týmů bylo pro ukončení a vyhlášení vítěze a sestupujících. Teplice chtěly počkat klidně do léta, až se opatření uvolní, a ročník ještě dohrát, Sparta byla pro anulování.

A právě pražská Sparta, mistr z roku 2019, nenese rozhodnutí o vyhlášení vítěze dobře. „Je jasné, že regulérní dohrání soutěže v této situaci nebylo možné, zdraví je přece jen důležitější, s tím určitě všichni souhlasíme. Stejně jako s pořadím po nedohrané základní části, protože o vítězi, sestupujících a pořadí před play off bylo téměř rozhodnuto. Vyslání Chrudimi jako vítěze základní části do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů dává logiku, protože určitě všichni chceme, aby český futsal měl svého zástupce v této soutěži, a Chrudim byla v této chvíli zaslouženě na prvním místě necelé tabulky základní části,“ stojí v úvodu prohlášení.

„Doteď vše zní logicky, pro nás srozumitelně a se vším souhlasíme,“ pokračuje vyjádření Sparty. „Bohužel absolutně nemůžeme souhlasit s vyhlášením vítěze tohoto ročníku! Náš sport funguje jako spousta ostatních (futsal v jiných zemích, hokej a třeba házená u nás), v základní části bojujeme o účast v play off, o co nejlepší výchozí pozici do zápasů v play off, a nikde není napsáno, že titul vybojuje vítěz základní části, i když to zrovna teď tak trochu vypadá.“

Za příklad dává vedení Sparty především hokejovou extraligu, která sezonu ukončila bez vyhlášení mistra. „Chtěli bychom pro příště apelovat na zdravý rozum, možná se rozhlédnout okolo sebe a nechat se inspirovat u podobných sportů, které probíhají stejným systémem, tj. základní část a následně play off o mistra ligy. Buď nám všem příkladem třeba hokej, abychom nechodili moc daleko.“

Jenže to vypadá, že Sparta zůstane s tímto názorem osamocena. Chrudim se tak po roční odmlce vrací na český futsalový trůn.

Jak moc težké bylo pro futsalový Výkonný výbor rozhodnout o ukončení ligy? „Nevím, jestli šlo o složité rozhodnutí, protože si myslím, že v tuto chvíli je složitá situace ve světě. Sport je v danou chvíli na druhém místě, byť to zní jako fráze. Klíčové bylo hlasování klubů, které víceméně jednomyslně rozhodly o tom, že chtějí soutěž ukončit. Svou vůli daly najevo i tím, že Chrudim považují za vítěze soutěžního ročníku. Takže bylo uplatněno sportovní hledisko, že nezatratíme osm měsíců hraní, práce realizačních týmů, hráčů, kteří odehráli mraky kvalitních a těžkých zápasů. Toto hledisko bylo zohledněno a jsem i rád, že kluby, ve většině případů, držely při sobě a jejich mandát byl pro Výkonný výbor silný. Samotný Výkonný výbor to vzal v potaz a také téměř jednomyslně rozhodl. Prakticky potvrdil rozhodnutí z 12. března, byť bylo původně revokováno, došlo totiž k určitým formálním úpravám,“ okomentoval ukončení VARTA futsal ligy její šéf Daniel Kolman.

„Soutěžní řád nám vždy umožňuje podle počtu získaných bodů vždy do Ligy mistrů kvalifikovat, myslí na to. V kontextu toho, co jsem řekl předtím, tak kluby vyslovily nějakou vůli a podle toho jsme se řídili. Byť formálně nenazýváme Chrudim mistrem, ale vítězem soutěžního ročníku," objasnil Kolman i to, že českou ligu bude v nejprestižnější klubové soutěži reprezentovat východočeský celek.