Úspěch futsalistů Plzně, poprvé vyhráli základní část. Co otazníky před play off?

Zápasy každý den. Takový byl jízdní řád 1. FUTSAL ligy před reprezentační přestávkou. Do čtvrtfinále play off zbývá odehrát jen šest soubojů, ale veškeré tajenky jsou rozluštěné. Základní část vyhraje poprvé v historii SK Interobal Plzeň.

Plzeňští si už nesměli dovolit v posledních dvou zápasech zaváhání. A svůj cíl splnili. V úterý vyhrál Interobal 4:0 v Liberci a svůj triumf potvrdil v pátek, kdy doma rozstřílel Helas Brno 9:2. „Nemůžu klukům nic vyčíst, protože k zápasu od první minuty přistoupili velmi dobře a věděli, o co se hraje. První cíl jsme splnili, teď budeme čekat, až se kluci vrátí z nároďáku, a pak začne nejdůležitější část sezony,“ uvědomoval si trenér Plzně Marek Kopecký.

Na druhém místě zůstala, byť jen o skóre, Chrudim. V atraktivním duelu na Spartě vyhráli Východočeši 2:0. „Odehráli jsme dobrý zápas do defenzívy, soupeři jsme nabídli jen několik málo příležitostí. Celkové hodnocení utkání je pozitivní, byl to dobrý den, vyzkoušeli jsme si nové formace a varianty do útoku a obrany. A díky tomu jsem si jistý, že do play off půjdeme ve skvělé formě,“ řekl chrudimský kouč Felipe Conde.

Sparta prohrou s Chrudimí přišla o možnost bojovat o třetí místo. To zůstalo Teplicím, které porazily České Budějovice (4:1) i Žabinské Vlky Brno (6:2). Oba zápasy už hráli Severočeši v azylu v Lovosicích, respektive Chomutově. Z jejich haly se totiž stalo očkovací centrum.

Pod novým trenérem Davidem Fričem začala vyhrávat i Slavia. V minulém týdnu zvládla zvítězit v Mělníku 6:3 a nakonec i 9:5 v Liberci. Pět branek nastřílel v tomto utkání David Jošt, který se stane nejlepším střelcem základní části. Aktuálně má 32 gólů, a ještě k jednomu utkání nastoupí. „O tom, že David Jošt bojuje natěsno o nejlepšího střelce jsme věděli, tak jsme mu to tam přihrávali. Jsem rád, že se mi to také jednou povedlo,“ usmíval se slávista David Sita.

Jasno ještě není o pozicích na šestém, sedmém a osmém místě. O lepší výchozí pozici do play off se pere brněnský Helas, Liberec a Mělník. Severočeši ale v minulém týdnu nebodovali. Helas porazil jen českolipské Démony a Mělník padl s favority. Nestačil na Plzeň ani na Chrudim.

Naopak brány vyřazovací části se uzavřely pro České Budějovice i Žabinské Vlky Brno. Na nejnižších pozicích zůstaly ústecký Rapid a Démoni Česká Lípa. Letos se však do druhé ligy nepadá.

Výsledky 1. FUTSAL ligy

AC Sparta Praha – FK Chrudim 0:2 (0:1)

Branky: 7. P. Drozd (Yuri), 23. P. Drozd.

FTZS Liberec – SK Interobal Plzeň 0:4 (0:2)

Branky: 11. Rick (Kozár), 17. Štrajt (Němec), 25. Štrajt (Kozár), 30. Kozár (Vnuk).

SK Olympik Mělník – SK Slavia Praha 3:6 (2:3)

Branky: 2. Kalabis (Šup), 15. Nedostup (Šmejkal), 40. Kalabis (Šup) – 8. Ševčík (Ostrák), 13. Ostrák (Leovski), 17. Záruba (Homola), 25. Leovski (Ostrák), 26. Leovski (Ostrák), 35. Jošt (Homola).

SK Dynamo PCO České Budějovice – FK Chrudim 1:5 (1:1)

Branky: 1. Sláma (Pouzar) – 10. Max (Felipe), 30. Yuri (Koudelka), 31. P. Drozd (Yuri), 34. Felipe (Doša), 35. Max (Yuri).

Helas Brno – FC Démoni Česká Lípa 8:3 (3:2)

Branky: 6. Doubravský (Presl), 10. Presl (Doubravský), 19. Doubravský (Presl), 25. Svoboda (Sznapka), 27. V. Cupák (Matyska), 27. Svoboda (Doubravský), 32. Špička (Šarközy), 38. Matyska (10 m kop) – 11. Klimt (Fichtner), 15. Fichtner (Abrham), 40. Rott (Zapletal).

Svarog FC Teplice – SK Dynamo PCO České Budějovice 4:1 (2:1)

Branky: 11. Adriano (Paulinho), 16. Joao Salla (Alemao), 26. Adriano (Deco), 34. Paulinho (Deco) – 13. Radouch.

FTZS Liberec – SK Slavia Praha 5:9 (2:6)

Branky: 4. Janáček (Bína), 6. Žoček (Novotný), 22. Henzl (Janáček), 40. Janáček (Knejzlík), 40. Janáček (Henzl) – 7. Záruba (Ševčík), 8. Křemen (Jošt), 9. Jošt (Záruba), 13. Jošt (Záruba), 17. Homola (Jošt), 19. Jošt (10 m kop), 25. Sláma (Sita), 26. Jošt (Sláma), 33. Jošt (Sita).

FC Démoni Česká Lípa – AC Sparta Praha 3:8 (1:3)

Branky: 8. Havrda (Abrhám), 30. Abrhám (Havrda), 32. Havrda (Abrhám) – 3. Gabčo (Vokoun), 11. Gabčo (Křivánek), 19. Gabčo (Křivánek), 26. Gabčo (Křivánek), 32. Gualda (Fogaca), 33. Vokoun, 33. Křivánek (Vokoun), 35. Křivánek (Vokoun).

SK Interobal Plzeň – Helas Brno 9:2 (7:1)

Branky: 2. Rešetár (Vnuk), 3. Holý (Künstner), 3. Rešetár (Vnuk), 8. Holý (Rešetár), 12. Vnuk, 13. Vnuk (Rešetár), 13. Vnuk (Künstner), 30. Vnuk, 31. Rešetár (Holý) – 4. Sznapka (Klimeš), 38. Špička (Matyska).

Svarog FC Teplice – Žabinští Vlci Brno 6:2 (4:0)

Branky: 4. Joao Salla (Adriano), 6. Claudio (Guti), 9. Guti, 12. Paulinho (Claudio), 21. Claudio (Guti), 36. Deco (Adriano) – 28. Havlín (Mezník), 37. Chráscina (Hansl).

FK Chrudim – SK Olympik Mělník 10:0 (6:0)

Branky: 1. P. Drozd (Koudelka), 2. Éverton (Koudelka), 3. Éverton (D. Drozd), 9. Éverton (D. Drozd), 18. Koudelka (P. Drozd), 20. P. Drozd (D. Drozd), 24. Malý (Éverton), 28. Max (Éverton), 30. vlastní Jungbauer, 31. Mužík (R. Mareš).