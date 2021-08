Mistrovská Plzeň odstartovala sezonu výhrou, Chrudim dala Rapidu 13 gólů

Plzeň vstoupila do sezony, v níž obhajuje titul, výhrou nad Helasem Brno • futsalliga.cz

Plzeň vstoupila do sezony, v níž obhajuje titul, výhrou nad Helasem Brno • futsalliga.cz

„Duel měl obrovskou kvalitu, čekal jsem v prvním kole taktičtější zápas alespoň ze začátku, ale byla to jízda hned od úvodního výkopu a vysoké tempo vydrželo až do konce,“ pochvaloval si autor první slávistické trefy v sezoně Zdeněk Sláma.

Brankář Teplic Michal Hůla zase mluvil o zasloužené remíze: „Myslím si, že k vítězství nám něco chybělo. Slavia byla chvilkami lepším týmem. Druhý poločas jsme spíše bránili. Na první kolo to byl zápas s obrovskou kvalitou. Máme úplně nový tým. Vezeme domů dobrý bod.“

Sparta potvrdila roli favorita a vyhrála 6:1 na půdě České Lípy. V brance Pražanů se objevila nová posila Andrej Mykytjuk z Helasu. „Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou, dělali jsme to, co jsme si řekli, kontrolovali jsme hru a nakonec i poklidně vyhráli. Myslím si, že možná zbytečně jsme hru otevřeli, ale celkově to dopadlo výborně,“ promluvil sparťanský debutant mezi třemi tyčemi.

Mistrovská Plzeň doma musela otáčet střetnutí s Helasem, ale nakonec vyhrála jednoznačně 6:1. „Bylo důležité, že jsme utkání brzy otočili a mohli jít v lepším rozpoložení do druhého poločasu. Naštěstí jsme potom odskočili a bereme tři body,“ usmíval se autor hattricku Martin Zdráhal.

Výprask 13:1 se z Chrudimi odvezl ústecký Rapid. „Je důležité, že jsme sezonu odstartovali vítězstvím, i když bylo vidět, že ještě nejsme v nejlepší formě, protože jsme se hodně věnovali fyzickým tréninkům,“ upozornil chrudimský Max a dodal: „Jsem rád, že jsme se zase po delší době mohli ukázat našim fanouškům.“

Dramatický zápas se hrál na severu Čech. Domácí Liberec nakonec podlehl Mělníku 3:5. „Místo toho, abychom v poločase vedli, jsme prohrávali, potom už se nám hrálo těžko, když jsme celý druhý poločas museli dotahovat,“ litoval liberecký kouč Karel Vrabec. Jeho protějšek Jakub Němec měl také jasno: „První kola jsou pro všechny týmy trošku nevyzpytatelná, protože nevědí, co od sebe mohou očekávat. Nám se podařilo Liberec v prvním poločase zaskočit nasazením, krásnými kombinacemi, brankami a výbornou obranou“

Kolo se dohrálo v pondělí večer v Modřicích. Kde České Budějovice porazily domácí Žbinské Vlky Brno 3:0.

Výsledky:

Plzeň – Helas Brno 6:1

Slavia – Teplice 1:1

Liberec – Mělník 3:5

Chrudim – Rapid Ústí nad Labem 13:1

Česká Lípa – Sparta 1:6

Žabinští Vlci Brno – České Budějovice 0:3