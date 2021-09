Češi v roli outsidera. Porazí v osmifinále MS poprvé silné Španělsko?

Vítězství nad Panamou (5:1), porážka s Brazílií (0:4) a nakonec remíza s Vietnamem (1:1). Výsledky, které katapultovaly českou futsalovou reprezentaci na MS z druhého místa skupiny D do osmifinále. „Vypadá to, že v případě postupu z druhé příčky bychom šli na Španělsko,“ predikoval ještě před šampionátem trenér Tomáš Neumann. Jak řekl, tak se stalo. „Ještě nikdy jsem je neporazil. Takto na závěr by to byl hezký dárek,“ naznačil kouč, že po MS u týmu možná skončí.

Favoritem na postup je Španělsko. To ovládlo skupinu E s Paraguayí, Japonskem a Angolou bez jediného zaváhání se třemi výhrami a skóre 12:3. A čtvrté vítězství bude chtít výběr z Pyrenejského poloostrova přidat i proti Čechům. S nimi má navíc skvělou bilanci vzájemných zápasů – 12 utkání, 12 výher. „Jsme určitě outsideři, ale myslím si, že jsme se za poslední roky hodně zlepšili. Futsal se vyrovnává a šanci na vítězství máme. Je jen na nás, jak k zápasu přistoupíme,“ uvedl český futsalista Matěj Slováček.

Ten byl osobně u poslední konfrontace na EURO 2014, kde Češi padli 1:8. „Španělé tam měli nejlepší tým, co kdy na EURO přivezli. Proti nám to potvrdili. Absolutně jsme na ně nestačili. Tyto zápasy ale každého posouvají, byla to cenná zkušenost,“ konstatoval Slováček. „Podle mě je současný španělský tým slabší. Mají výborné pivoty, ale celkově nejsou tak silní, jako tehdy,“ prohlásil asistent trenéra Neumanna Vlastimil Bartošek, který byl rovněž před sedmi lety u vysoké porážky.

V roce 1997 Bartošek dokonce proti Španělsku skóroval a to při nejtěsnější prohře 1:2. „Vím, že soupeř zahrával roh, přišel lob, já to hlavičkou vystihl a běžel sám na branku. Zhruba na deseti metrech jsem to bodlem trefil kolem hlavy brankáře a spadlo to tam. Srovnali jsme na 1:1, ale oni hned vzápětí dali na 2:1,“ vrátil se do minulosti.

Vzpomínky už ale stranou. V pátek budou Češi bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. „Věřím, že jsou kluci dobře připravení. Věnovali jsme se hlavně obraně. Tým viděl videa ze zápasů s Paraguají a Japonskem. Španělským hráčům se nemůžeme úplně vyrovnat, protože jsou lepší. Musíme proto hrát chytře, česky, dobře bránit a využít každou šanci. Všichni to vědí a bude záležet jen na tom, zda nám to vyjde, nebo ne,“ řekl Bartošek.

„Může být pro nás výhoda, že jsme hráli už s Brazílií. Vyzkoušeli jsme si proti ní bránění na vlastní polovině, kdy je soupeř neustále v tlaku. Hrozili jsme z protiútoků a podobné to nejspíš bude i proti Španělům. Hrají svůj klasický futsal ze zajištěné obrany. Ve všech utkáních v pohodě zvítězili. Drží míč, kombinují a dělají to, co potřebují. Uvidíme, zda na ně něco vymyslíme,“ doplnil Slováček.

Osmifinále mezi českou futsalovou reprezentací a Španělskem startuje na mistrovství světa v Litvě v pátek v 19 hodin.