Bezgólový poločas, pak čtyři trefy favorita. Češi na MS padli s Brazílií

Od úvodu to byla jízda. Brazílie nenechala prakticky vydechnout českého brankáře Libora Gerčáka. V 46 letech nejstarší účastník MS ale národní tým držel. Vytasil několik bravurních zákroků a i díky němu skončila první půle bezbrankovou remízou. „Takové zápasy mi vyhovují, když je brankář v činnosti a jen tam nestojí. Je to záhul, ale nevadí mi to,“ uvedl po utkání Gerčák.

V první půli se neprosadili ani Češi, byť šance Seidlera a následně Slováčka po gólu volaly. „Je to škoda. Proti takovému soupeři si moc šancí nevytvoříte a tahle byla jedna z největších. Když bych proměnil, mohlo to skončit jinak, třeba by Brazílie znervózněla. Na druhou stranu už v první půli jsme přečkali řadu situací, kdy jsme mohli inkasovat,“ uvědomoval si Slováček.

Stav 0:0 držel národní tým až do 23. minuty, pak ale začal úřadovat hvězdný Ferrao. V rozmezí 62 sekund dvakrát skóroval a ve 26. minutě navíc zády k brance přiťukl míč proti noze Rodrigovi, a ten zvýšil už na 3:0. V poslední minutě pečetil výhru Brazílie 4:0 Marlon.

„V takových zápasech musíte mít štěstí, musí zachytat brankář a je důležité proměňovat šance. My splnili pouze první dvě věci. Je mi kluků líto, sáhli si na dno. Škoda začátku druhé půle. Třikrát jsme otevřeli střed a takové mužstvo nás potrestá. Jakmile dáte hráči jako je Ferrao prostor a v souboji jeden na jednoho ho necháte převzít míč, tak je to smrtelné,“ konstatoval trenér národního týmu Tomáš Neumann.

Brazílie - Česko 4:0 (0:0)

Branky: 23. a 24. Ferrao, 26. Rodrigo, 40. Marlon. ŽK: Gadeia – Holý, Seidler.

Brazílie: Guitta (Willian) – Dyego, Ferrao, Gadeia, Rodrigo, Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leonardo, Vinicius Rocha, Pito, Le, Dieguinho. Trenér: Xavier Marquinhos.

Česko: Gerčák (Němec) – Záruba, Slováček, Koudelka, D. Drozd, Homola, Vokoun, P. Drozd, Křivánek, Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk. Trenér: Tomáš Neumann.