Futsalové derby pro Slavii, vedoucí Teplice remizovaly s Plzní

Slávisté vyhráli derby nad Spartou 3:1, když rozhodli dvěma góly po přestávce. „Zápas byl hodně takticky svázaný, ale tří získaných bodů si velice vážíme. Já jsem to říkal v minulém rozhovoru, že to bude v derby nejdůležitější,“ uvědomoval si kouč Slavie David Frič. Sparťan Beni Simitči tvrdil, že rozhodla nezkušenost jeho nového kádru: „Jedna chyba při bránění nás stála Joštův gól, i to co se dělo potom. Řekl bych, že soupeř byl právě o tu jednu chybu lepší. Derby klidně mohlo skončit remízou.“

Slávisté si po derby ještě zastříleli o víkendu v České Lípě, kde vyhráli 9:0. Dva zápasy odehrála také Chrudim. Ani jednou neinkasovala. Helasu nastřílela osm branek a Mělníku dokonce jedenáct. Východočeši jsou tak ve velké formě.

O vítěznou šňůru přišly vedoucí Teplice, které doma hrály shodně 3:3 s Plzní. Severočeši ale dál zůstávají po první polovině soutěže neporaženi. „Bylo to vcelku vyrovnané utkání. Myslím si, že zasloužená remíza,“ uznal teplický asistent Tomáš Künzl a pokračoval: „Chvilkami byla Plzeň lepší, měla výborný úvod a zaslouženě vedla. Poté, co se nám podařilo srovnat, jsme se zase dostali více do hry my.“

Plzeňští po první půli prohrávali 2:3. „Druhý poločas byl jen o tom, jestli uděláme nějakou chybu při hře s gólmanem, anebo se nám podaří vyrovnat a případně otočit zápas. Podařilo se nám vyrovnat a jen škoda, že jsme nepřidali ještě branku navíc,“ mrzelo plzeňského Dušana Künstnera.

Na dně tabulky zůstaly po nedělním souboji České Budějovice, které doma podlehly Liberci těsně 3:4. „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání, bohužel opět se šťastným koncem pro soupeře. Troufnu si říct, že nevyhrál lepší. Věřím, že už v následujícím týdnu protrhneme neúspěšnou sérii a zvítězíme,“ konstatoval budějovický kapitán Radim Pouzar.

Výsledky dohrávek a 11. kola 1. Futsal ligy

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 17 3:1 (1:1)

Branky: 4. Sláma (Vaktor), 30. Jošt (Záruba), 37. Leovski (Ševčík) – 10. Brahimi (Felipe).

FK Chrudim – Helas Brno 8:0 (4:0)

Branky: 3. Slováček (Koudelka), 6. P. Drozd (D. Drozd), 12. Slováček (D. Drozd), 14. D. Drozd (Dudu), 26. P. Drozd (D. Drozd), 32. Max (Éverton), 34. Slováček (Koudelka), 35. Kubát (Mareš).

SK Olympik Mělník – FK Chrudim 0:11 (0:6)

Branky: 1. Slováček (Koudelka), 3. Koudelka (D. Drozd), 4. Max (Éverton), 7. P. Drozd (D. Drozd), 8. D. Drozd (P. Drozd), 14. P. Drozd (Slováček), 25. Max (Éverton), 29. D. Drozd (Slováček), 30. P. Drozd (Slováček), 33. Mareš (Max), 34. Doša.

Svarog FC Teplice – SK Interobal Plzeň 3:3 (3:2)

Branky: 13. Felipinho (Diece), 15. Varela (Senra), 20. Diece – 4. Seidler, 17. Seidler (Vnuk), 34. Rešetár.

FC Démoni Česká Lípa – SK Slavia Praha 0:9 (0:6)

Branky: 3. Daniel (Leovski), 6. Homola (Jošt), 9. Daniel, 10. Hrdina (Brychta), 14. Leovski (Jošt), 20. Daniel (Homola), 32. Hrdina, 36. Habart (Jošt), 40. Jošt (Habart).

SK Dynamo PCO České Budějovice - FTZS Liberec 3:4 (1:2)

Branky: 13. Perina (Beránek), 31. Benát, 34. Pecka (Jasanský) – 4. Benek (Žoček), 11. vlastní, 30. Benek, 39. P. Bína (Janáček).

Tabulka

Program 1. Futsal ligy

Pátek: Helas Brno – SK Interobal Plzeň (19:30), AC Sparta Praha 17 – FC Démoni Česká Lípa (20:00), SK Olympik Mělník – FTZS Liberec (20:00), Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha (20:00).

Neděle: FC Rapid Ústí n. L. – FK Chrudim (19:00, Lovosice), SK Dynamo PCO České Budějovice – Žabinští Vlci Brno (19:00).