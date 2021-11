Skvělý obrat Teplic proti Slavii. Chrudim válcuje soupeře

Na severu Čech totiž v pátek sklapla „Csaplárova past“. Slávisté vedli po první půli 2:0, ale nakonec prohráli 2:3. Rozhodující trefu obstaral minutu před koncem Pacheco. „Slavia dala pěkné góly po dobrých akcích, zvlášť ten druhý nás trochu položil. Dávali jsme se pak trochu psychicky dohromady. Gólman Hůla nás hodně podržel. Ve druhé půli jsme ale ukázali sílu, nebáli jsme se hrát do dvou nebo tří hráčů. Kluci klobouk dolů, tam bylo srdce,“ chválil teplický asistent Tomáš Künzl.

Byť byla prohra Slavie smolná, tak podle trenéra Davida Friče zasloužená: „Teplice byly v podstatě celý zápas lepší a zaslouženě vyhrály. My jsme do druhé půle vstoupili pasivně, nechtěli jsme být na balonu a bylo to čekání na to, jestli nás Teplice přehrají, nebo ne, jestli nám dají góly. Takhle se o první místo hrát nedá, s jejich náporem jsme se nedokázali vypořádat. Nehráli jsme výjezdy, které jsme měli hrát, a byli jsme po zásluze potrestáni.“

Tepličtí vedou tabulku o dva body před Chrudimí, jenže Východočeši mají hned dva zápasy k dobru. Mohou se tak dostat na první místo až s čtyřbodovým náskokem. A Chrudim si za svým cílem jde hodně jasně. V posledních čtyřech zápasech nastříleli svěřenci trenéra Felipe Condeho neuvěřitelných 50 gólů! Poslední dva duely vyhráli dokonce shodně 11:0. Naposledy v neděli na hřišti Rapidu Ústí nad Labem. To je forma!

„Náš tým odehrál velice dobrý zápas, ve kterém se nám podařilo proměnit vytvořené šance,“ těšilo trenéra Chrudimi Felipe Condeho, který dodal: „Z výhry se radujeme, avšak gratulujeme Ústí nad Labem k zapojení mladých hráčů do sestavy a přeji soupeři hodně štěstí v dalších zápasech.“ Po tomto utkání se do čela tabulky střelců soutěže vyhoupl s dvaceti trefami Pavel Drozd.

Mistrovská Plzeň si došlápla na Helas Brno, který doma nedal svou kůži lacino. Západočeši i tak zvítězili 3:0. „Zápas na Helasu byl těžký, jako pokaždé. Nehraje se nám tam příliš dobře. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Když jsme ho dali my, tak byla otázka času, kdy přidáme druhý a definitivně zápas zlomíme,“ zhodnotil duel plzeňský Tomáš Vnuk.

Sparta se doma na výhru natrápila. Proti České Lípě byl dlouho stav nerozhodný 1:1, ale tým Beniho Simitči nakonec výsledek zlomil na svou stranu. Ve 39. minutě dal vítězný gól Neves a o minutu později přidal pojistku Hora.

Dlouhou šňůru šesti ligových proher v řadě přestřihl konečně Olympik Mělník, který doma otočil souboj s Libercem. Středočeši zvítězili 4:2, i když po první půli prohrávali 1:2. V tabulce se tak na svého soupeře dotáhli. Oba celky mají shodně dvanáct bodů.

Záchranářský souboj viděli fanoušci na jihu Čech. Dynamo PCO hostilo Žabinské Vlky, které neskutečně podržel gólman Jaroslav Pšurný. Brňané si odvezli velmi cennou výhru 3:2 a oplatili soupeři porážku z domácího hřiště. Jihočeši jsou se třemi body dál poslední, Jihomoravané se dotáhli na devítibodové Démony a Rapid. „Zápas byl velmi náročný po fyzické stránce, šance byly na obou stranách, ale musím uznat, že domácí měli více tutovek, které však neproměnili díky fantastickému výkonu našeho brankáře,“ zdůraznil brněnský futsalista Martin Hanuš.

Výsledky 12. kola 1. Futsal ligy

Helas Brno – SK Interobal Plzeň 0:3 (0:1)

Branky: 9. Zdráhal (Künstner), 29. Seidler (Vnuk), 38. Vnuk (Kozár).

AC Sparta Praha 17 – FC Démoni Česká Lípa 3:1 (1:0)

Branky: 4. vlastní, 39. Neves, 40. Hora – 22. Maur (Zapletal).

SK Olympik Mělník – FTZS Liberec 4:2 (1:2)

Branky: 17. Miker (Šustr), 29. Novotný (Zdržálek), 36. Novotný (Gabčo), 39. Gabčo - 2. Díl (M. Bína), 20. Díl.

Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha 3:2 (0:2)

Branky: 30. vlastní, 38. Adriano (Diece), 39. Pacheco – 13. Homola (Křemen), 15. Leovski (Sláma).

FC Rapid Ústí n. L. – FK Chrudim 0:11 (0:5)

Branky: 3. Éverton (Kubát), 5. P. Drozd (Koudelka), 10. Slováček (Koudelka), 15. Max (D. Drozd), 20. Slováček (D. Drozd), 25. P. Drozd (Koudelka), 30. Éverton (Max), 34. P. Drozd (D. Drozd), 36. Kubát, 37. Balog (Éverton), 37. P. Drozd (Slováček).

SK Dynamo PCO České Budějovice – Žabinští Vlci Brno 2:3 (0:1)

Branky: 26. Radouch (Krejčí), 33. Radouch (Pouzar) – 5. vlastní, 24. Chráscina (Hansl), 33. Hansl (Chráscina).