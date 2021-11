Plzeň zvládla generálku na Ligu mistrů. Dvě remízy Brňanů

Chrudimští vedou tabulku první ligy o bod před Teplicemi, ale mají ještě jeden zápas k dobru. V neděli Východočeši slavili výhru doma nad Českou Lípou poměrem 7:1. „Myslím si, že můžeme být s předvedenou hrou docela spokojeni. Každým zápasem se nám daří čím dál tím více připravovat věci, které zkoušíme na tréninku a nese nám to ovoce,“ těšilo chrudimského Tomáše Koudelku.

Českolipský Karel Kruliš uznal porážku. Jeho tým na nového lídra neměl: „Zápas, který jsme odehráli, byl z naší strany zodpovědný a snažili jsme se plnit to, co jsme si naordinovali. Jenže síla soupeře, který má nejvyšší ambice, byla obrovská.“

Plzeňský Peter Kozár (vlevo) při střelbě





Tento týden rozehraje elitní skupinu Ligy mistrů také mistrovská Plzeň. Západočeši se střetnou doma se slovinským Dobovcem, belgickým Halle-Gooik a slavnou Barcelonou. V generálce na tyto duely porazil Interobal doma Rapid Ústí nad Labem 7:0. „Z naší strany to bylo v prvním poločase trápení v koncovce,“ přiznal plzeňský Peter Kozár a pokračoval: „Soupeř obětavě bránil, vystrkával růžky a měl také několik slibných příležitostí ke skórování. O poločase jsme si pověděli, co musíme zlepšit a ukázalo se to i na konečném výsledku. Teď už ale směřujeme na Ligu mistrů.“

Dva zajímavé zápasy ze spodku tabulky skončily remízou. Žabinští Vlci doma vyrovnali zápas s Mělníkem. Trenér Brna Michal Odehnal nebyl spokojený s první půlí, kterou jeho tým prohrál 0:2. „Zápas se mi hodnotí špatně. Absolutně jsme nezvládli první poločas. Vizuálně to vypadalo, jako by se nám nechtělo, a navíc se přidaly taktické chyby.“

Druhá remíza se zrodila v Českých Budějovicích. Poslední tým tabulky získal bod po přestřelce 5:5 s Helasem Brno. „Pro nás je bohužel remíza málo, ale i tak bod musíme brát,“ hlesl trenér Dynama Vojtěch Vejvar. „Za dnešní výkon jsme si v Českých Budějovicích nezasloužili naplno bodovat, proto musíme být s bodem spokojeni,“ kontroval brněnský kouč Tomáš Galia.

Výsledky 13. kola 1. Futsal ligy

SK Interobal Plzeň – FC Rapid Ústí n. L. 7:0 (3:0)

Branky: 11. Seidler, 16. Rešetár (Vnuk), 18. Vnuk (Rick), 24. Buchta (Havel), 30. Rešetár (Štrajt), 36. Buchta (Vnuk), 38. Seidler.

Žabinští Vlci Brno – SK Olympik Mělník 2:2 (0:2)

Branky: 26. Pokorný (Chráscina), 28. Havlín – 5. Miker (Nečas), 18. Novotný (Lehner).

SK Dynamo PCO České Budějovice – Helas Brno 5:5 (2:0)

Branky: 6. Benát (Pouzar), 11. Benát (Jasanský), 29. Radouch (pen.), 33. Radouch, 39. Radouch (Benát) – 24. D. Cupák (Marek), 25. D. Cupák (Presl), 27. Sznapka (Matejov), 31. Presl (Mužík), 39. Presl (Šarközy).

FK Chrudim – FC Démoni Česká Lípa 7:1 (4:1)

Branky: 4. Koudelka (D. Drozd), 16. D. Drozd (Koudelka), 17. P. Drozd (Koudelka), 18. Koudelka (Slováček), 22. Slováček (Koudelka), 22. P. Drozd (Slováček), 35. Balog (Doša) – 13. Zapletal (Maur).

1. FK Chrudim 11 10 1 0 95 : 9 31 2. Svarog FC Teplice 12 9 3 0 60 : 28 30 3. SK Interobal Plzeň 10 8 1 1 64 : 16 25 4. SK Slavia Praha 12 8 1 3 51 : 25 25 5. Helas Brno 13 6 1 6 41 : 54 19 6. AC Sparta Praha 17 11 6 0 5 46 : 38 18 7. FTZS Liberec 13 5 0 8 41 : 43 15 8. SK Olympik Mělník 11 4 1 6 41 : 52 13 9. Žabinští Vlci Brno 12 3 1 8 26 : 66 10 10. Démoni Česká Lípa 14 3 0 11 29 : 68 9 11. FC Rapid Ústí n. L. 11 3 0 8 20 : 66 9 12. Dynamo PCO České Budějovice 12 1 1 10 29 : 78 4

Program 1. Futsal ligy

Středa: FTZS Liberec – FC Rapid Ústí n. L. (20:30).

Pátek: Helas Brno – SK Slavia Praha (19:30), Svarog FC Teplice – FK Chrudim (20:00), SK Olympik Mělník – SK Dynamo PCO České Budějovice (20:00).

Neděle: FC Rapid Ústí n. L. – Žabinští Vlci Brno (19:00).