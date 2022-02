Futsal bude volit nového předsedu. Mestek oznámil rezignaci

Šuškalo se o tom, spekulovalo, nyní je to oficiální. Ve vedení českého futsalu dojde k velké změně. Dlouholetý předseda Otakar Mestek totiž oznámil, že k následující Valné hromadě SFČR skončí ve své funkci, rezignuje. 9. dubna tak bude Valná hromada Svazu futsalu volit nového předsedu. „Bylo to nádherných třicet let. Děkuji za ně mnoha a mnoha kolegům a kamarádům,“ uvedl Mestek v rozhovoru pro server futsal.cz